Cómo enviar dinero por WhatsApp de Estados Unidos a México: una guía fácil

Desde el 1 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos cobra un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo. Para muchos migrantes mexicanos, eso significó cambiar el método tradicional de enviar dinero en efectivo, desde una tienda física, y buscar alternativas digitales para enviar dinero por WhatsApp . Una de las opciones que ganó terreno es hacerlo a través de WhatsApp: una aplicación que ya usan todos los días, que no requiere descargar nada nuevo y desde la que hoy es posible enviar dinero a México en pocos pasos. Plataformas de envío de dinero como Zapp han hecho de esta práctica algo tan sencillo como abrir una conversación.

¿Cómo enviar dinero por WhatsApp?

Vale aclarar que WhatsApp Pay —la función oficial de pagos de la aplicación— solo opera en países como India y Brasil, bajo regulaciones locales específicas. En Estados Unidos no está disponible, y no permite envíos a México. Por eso, quienes quieren enviar remesas desde WhatsApp recurren a servicios externos de envíos de dinero como. Las plataformas especializadas de envío de dinero usan WhatsApp como canal de comunicación para guiar todo el proceso de envío. El dinero no viaja por el chat, sino a través de sistemas externos con protocolos de seguridad y verificación financiera. Para quienes buscan una plataforma fácil, rápida y segura para transacciones internacionales, el procedimiento general es sencillo y ,sobre todo, la transacción está respaldada por herramientas que operan bajo estrictas normativas financieras y de protección de datos.

Guía sencilla sobre cómo enviar dinero por WhatsApp

Con Zapp, el proceso es muy sencillo. Entra a la página de Zapp y sigue estos pasos: 1. Haz clic en el botón de Quiero enviar dinero e inicia un chat desde WhatsApp. 2. Sigue los pasos del chat e ingresa la información necesaria: monto, nombre del destinatario y si recibirá el dinero en cuenta o en efectivo. 3. Sigue el enlace seguro, selecciona tu método de pago y confirma el envío.

¿Qué tan seguro es enviar dinero por WhatsApp?