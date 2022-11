¿Cómo funciona una tarjeta de débito digital?

Con una es posible consultar operaciones en línea, hacer transferencias y retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos. En este caso, como no se cuenta con el plástico, se opera con un código dinámico que habilita las operaciones financieras.

Tarjeta de débito digital: ¿cómo funciona?

Antes de obtener una tarjeta de débito es importante que entiendas su funcionamiento. Al tratarse de un producto digital no requiere de un lector para su uso, funciona con la tecnología contactless y con un código especial que se obtiene desde la aplicación del banco.

Ventajas de tener una tarjeta de débito digital

➤ Facilidad para obtenerlas

Uno de los principales beneficios de lo digital tiene que ver con su accesibilidad. En el caso de las tarjetas de débito, por ejemplo, puedes obtenerlas desde cualquier lugar que te encuentres con tan solo acceder a Internet.

Con tu celular ingresas a la app del banco, abres una cuenta en pocos minutos y listo. De inmediato tendrás tu tarjeta digital para hacer tus compras y demás transacciones.

➤ Máxima seguridad para tu dinero

La seguridad es siempre un tema que preocupa a los usuarios, sobre todo cuando manejan sus finanzas a través de medios digitales. Sin embargo, con este tipo de tarjetas tu dinero está bien resguardado, ya que eres tú el responsable de validar las transacciones.

Además, con las tarjetas de débito digital se elimina el riesgo de que pierdas el plástico o te lo roben. Siempre la tendrás segura dentro de tu app. Por ello, puedes estar tranquilo al usar este tipo de producto.

➤ Retiros sin tarjeta

El hecho de que la tarjeta sea virtual no limita su uso. Es más, ofrece otros beneficios. Con las físicas, por ejemplo, si te acercas a un cajero automático y no tienes el plástico no podrás retirar dinero de tu cuenta bancaria.

No es el caso con las digitales, pues permiten extraer efectivo a través de la aplicación del banco. Solo tienes que ingresar a tu cuenta y elegir la opción de retiro sin tarjeta. Obtendrás una clave para introducir en la máquina y así sacar el dinero que necesites.