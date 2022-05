Cómo nació Carl’s Jr, y fue creciendo al día de hoy

Cuando hablamos de Carl’s Jr. Hay que remontarse al comienzo de todo, Carl Karcher trabajo en el área alimenticia, comida rápida, con locales de hot dogs en Los Ángeles, en los años 1945 se le presento la oportunidad de comprar un restaurant en California llamado Carl’s Drive-In Barbeque, con el correr de los años, luego de arduo trabajo, constante y perseverante, logro comprar sus primeros 2 locales y los llamo Carl’s Jr. Los llamó de esta manera porque los considero como los hijos de su primer restaurante, esto sucedió en los años 1956, se lo diferencia del resto gracias a su logotipo que lo mantiene vigente por más que pasen los años y también por su menú rápido, hamburguesa (La hamburguesa Big Angus original cuesta más de $ 140), patatas fritas, refrescos, y malteadas.

Con el correr de los años, ya por los años 80´s Carl’s Jr. Fue expandiéndose a pasos agigantados, tiene franquicias por varios estados de Estados Unidos, en México comenzó en los años 1992 en Monterrey y Tijuana, y al día de hoy es uno de los países, después de Estados Unidos, con más franquicias en todo el país. La cadena pasó por varios países, algunos con excelentes resultados y otros como en Malasia que no fueron tan positivas las expectativas, cerraron los locales. Pero en la actualidad la cadena tiene negocios en Kenia, República Dominicana, Honduras, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Chile y España. Le llevó tiempo demostrar que sus productos son únicos, por más competencia que tengan, Carl’s Jr. Mantiene la misma impronta y la calidad de sus productos son de primer nivel y mantiene sus innovaciones como la reciente hamburguesa de Batman.

Carl’s Jr. Se caracteriza por ser patrocinador de muchísimos deportes, como por ejemplo:

● En el Fútbol de México, patrocina varios equipos, como CF Mérida, Dorado de Sinaloa, Club Tijuana Xoloitzcuintles, Club de Futbol de Monterrey, Zacatepec siglo XXI, entre otros.

● En el Baloncesto, en Estados Unidos, patrocinando a Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers. Puedes ver algunos coleccionables en ebay.

● Bádminton patrocino en el Campeonato mundial de Bádminton de 2005 en Estados Unidos.

● Fútbol Americano, patrocino a San Diego Chargers de Estados Unidos.

● Hockey de Estados Unidos al equipo Anahein Mighty Ducks.

● Beisbol, Toros de Tijuana México y Los Ángeles Dodgers, Los Ángeles de Anaheim y San Diego Padres de Estados Unidos.

En la actualidad, la cadena Carl’s Jr. creció muchísimo, no solo ofrece una hamburguesa, refresco y malteada, hoy por hoy hay una variedad inmensa muy completos donde podemos encontrar :

● Desayunos muy variados: Bacon & Egg Burrito, Breakfast Sandwich, Deluxe Breakfast Platter, Hash Brown, Loaded Breakfast Burrito, Pancakes Platter, Super Deluxe Breakfast Platter, The Breakfast Burger. Tienen un menú muy completo en cuanto a desayunos.

● En lo que se refiere a postres podemos encontrar: Chocolate Chip Cookie y Super Cono.

● Entre sus bebidas se puede encontrar desde Café, Jugo de Naranja, Refrescos, Té helado, y varios Ice Cream Shake; de Vainilla, Chocolate, Oreo y Strawberry.

● Si gustan las ensaladas pueden optar por Crispy Chicken Salad, Original Grilled Chicken Salad y Side Salad.

● Una variedad de pedidos a la orden como Chili cheese fries, CrissCut Fries, Natural Cut French Fries y Onion Rings.

● Burger a la parrilla pueden encontrar en la carta: Double Western Bacon Cheeseburger, Famous Star With Cheese, Guacamole Bacon Big Angus Burger, Jalapeño burger, Low carb big Angus burger, Portobello Mushroom big angus burger, Super star with cheese, Teriyaki burger, The Big Carl, The Original big angus burger y Western bacon big angus burger.

● A los amantes del pollo pueden elegir entre: Bacon swiss big chicken fillet, Big chicken fillet, Buttermil Ranch hand-breaded chicken tender sandwich, Charbroiled chicken club, Charbroiled Santa Fe chicken, Chicken Stars, Honey mustard hand-breaded chicken tender sandwich, Jalapeño big chicken filet y Jalapeño hand-breaded chicken tender sandwich.

Por lo que se puede ver en la carta de menú de Carl’s Jr. Es muy amplia, variada, pensada en todos los amantes del buen comer, nos dan una amplia variedad en guarniciones y aderezos. Si tiene un Carl’s Jr. Cerca de su trabajo, no dude en elegir un rico desayuno como por ejemplo un Pancakes Platter que consta de tres pancakes acompañados de jamón, tocino o salchicha y acompañado de una infusión de Café punta del cielo, sumamente rico. En la hora del almuerzo podría elegir la Famous Star with cheese acompañado de CrissCut fries y de bebida un refresco o jugo de naranja, eso sí, no olvidemos el postre, se puede elegir una orden de Chocolate chip cookie. Con todo lo mencionado, ¿No Tentaron en degustar los menús de Carl’s Jr?