¿Conoces la cultura familiar y empresarial?

La cultura organizacional ejerce una gran influencia a la hora de introducir procesos de cambio al interior de las empresas familiares, como puede ser la implementación de un sistema de gobierno corporativo y de gestión. La cultura es lo que define y distingue a una empresa de otra.”

Epílogo

Es una empresa familiar, es en la segunda y la tercera generación cuando no solo se heredan los frutos del esfuerzo (como el patrimonio), sino también los vicios acumulados durante la primera generación, como lo puede ser una cultura organizacional inapropiada y potencialmente peligrosa que, de no tratarse oportunamente, terminará destruyendo todo a su alrededor: el patrimonio, la empresa misma e, incluso, a la familia empresaria. La empresa familiar, lo que una vez se pensó como una escalera al cielo, puede convertirse en un tobogán hacia el infierno.

Busquemos la mala hierba entre nuestras raíces

Es bien sabido que la mayoría de las empresas familiares en el mundo no logran sobrevivir a la tercera generación. Sin embargo, lo que no se sabe es que los problemas no comienzan a partir de la segunda, sino que desde la primera se van creando las dinámicas inapropiadas que no ayudan a potenciar la sostenibilidad de la empresa para el futuro.

A través de diversos estudios se ha concluido que, cuando las empresas familiares se profesionalizan (no me refiero a la incorporación de profesionales externos, sino a que, cuando los miembros de la familia se vuelven profesionales, incrementan sus niveles de desempeño en comparación con la competencia) se vuelven más rentables. Aquellas familias empresarias bien organizadas pueden lograr la perdurabilidad y mayores beneficios. En otras palabras, profesionalización, armonía en la familia y mayores utilidades nos llevan al paraíso. Como dijera Peter Drucker, “Donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente”.

El nivel de desorden que introduce la familia a la empresa (pues, como es normal, la primera generación aún no es 100 por ciento profesional en todas las área de negocio) es parte de la cultura que se hereda desde la primera generación, y que quizá no se corrige porque “hasta el momento, nos ha funcionado muy bien”. Sin embargo, cuando la empresa adquiere un tamaño mediano, esta se encuentra en una posición muy diferente, y tal vez la cultura instaurada por una familia empresaria primeriza ya le queda chica. Para que las siguientes generaciones puedan funcionar exitosamente, es necesario reexaminar procesos, políticas y cultura, y preocuparse por institucionalizar y profesionalizar la empresa, en especial cuando el negocio ha crecido y los niveles de complejidad aumentan (en algunos casos, de manera exponencial).