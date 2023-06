En la administración de Enrique Peña Nieto, los pasivos sumaron la cantidad de 2 mil 331 millones de dólares en los seis años de gobierno. Son datos del Banco Mundial, “no son otros datos” esto demuestra que la deuda soberana mexicana si ha venido creciendo para financiar los proyectos del gobierno federal

Llama la atención que en la página oficial del Banco Mundial nos muestran los créditos que ha solicitado el gobierno de México en los 30 meses de administración de AMLO. Resalta que, durante dicho plazo, el total de los créditos suman ya $3,855 Millones de dólares.

En la administración de Enrique Peña Nieto, los pasivos sumaron la cantidad de 2 mil 331 millones de dólares en los seis años de gobierno. Son datos del Banco Mundial, “no son otros datos” esto demuestra que la deuda soberana mexicana si ha venido creciendo para financiar los proyectos del gobierno federal como el aeropuerto, Dos Bocas, Tren Maya, etc. La deuda total mexicana en el 2018 era de $11,498 MDP y hasta abril de este año era de $14,015 MDP un aumento del 22 por ciento. La deuda pública mexicana por habitante en pesos pasó de ser de $92,067 a $141,303 o sea creció de 2018 a 2022 un 53.5 por ciento (Tendencias Económicas año 36 vol. XXXVI núm.1776) ¿Porque insiste el gobierno en decir lo contrario cuando la verdad es contundente?

Con todo lo que se ha comentado en los medios sobre la inflación que se está viviendo en México actualmente, algunos lectores me piden comente sobre este tema. Para empezar a platicar hace más de 20 años que nuestro país no padecía niveles tan altos de inflación, la cual se define como un incremento generalizado y permanente en el precio de los bienes y servicios, y que termina por deteriorar el poder adquisitivo de los mexicanos. Como es muy dañina para la economía en general, debe controlarse, porque a las personas que más afecta, son a las personas de menores ingresos, porque ahora su ingreso les alcanza para menos. La inflación de abril 2021 a abril 2022 fue de 7.68 por ciento y fue superior al mes de marzo que se ubicó en 7.45 por ciento. El aumento de los productos básicos, alimentos, bebidas no alcohólicas y energéticos ha sido de 12.79 por ciento. Como principales causas del problema se menciona a; La guerra en Ucrania-Rusia que ha generado aumento en los precios de los granos, energéticos y fertilizantes. La pandemia y las disrupciones en las cadenas de suministros y el endurecimiento de medidas sanitarias en China.

Este panorama ha reducido las expectativas de crecimiento de nuestra economía. Durante el primer trimestre de 2022, la economía mexicana a penas creció 0.9 por ciento, pero lo más grave es que nos encontramos en niveles similares a 2016, o sea no hemos avanzado, sino todo lo contrario.

La mayoría de los Bancos Centrales del mundo, incluyendo al Banco de México, su mandato principal es controlar el aumento de precios y la inflación. Para hacerlo utilizan las tasas de interés de referencia, al aumentarlas, encarecen los créditos, por lo que adquirir cosas a crédito como casas, vehículos, o con tarjeta de crédito, sale más caro, por lo que la demanda se reduce y los precios terminan por bajar. Por esta razón el Banco de México con los recientes aumentos en la tasa de interés de referencia de 0.50 por ciento para llegar a 7% tiene el espíritu de combatir la inflación actual. La inflación por lo que se ve, no bajará hasta el último trimestre del año, por lo que los aumentos esperados de 0.50 por ciento se seguirán dando para llevar las tasas de interés de referencia a 9.5 por ciento para finales de este mismo año.