Cuando la adicción se asoma en la familia empresaria

La empresa familiar deja de avanzar cuando el temor a confrontar una adicción supera el deseo de protegerla

En una empresa familiar, el mayor riesgo no siempre es la competencia del mercado o las crisis económicas: a veces es algo más íntimo y silencioso. Una adicción —al alcohol, a otras sustancias o a conductas destructivas— no solo afecta la vida personal, también erosiona la confianza, la claridad y la capacidad de decidir en el negocio. Ignorarla para mantener una apariencia de armonía es, irónicamente, lo que más pone en peligro la paz y la continuidad. Los grupos de apoyo como Al-Anon describen a sus miembros como personas preocupadas por alguien con problemas de bebida, que encuentran en la comunidad la posibilidad de comprender cómo el alcoholismo distorsiona la perspectiva, daña la imagen y afecta las relaciones. A través de la experiencia compartida, surge la esperanza de mejorar actitudes y vivir con más serenidad. Aunque el contexto de Al-Anon es familiar, el fondo aplica a la empresa: cuando un miembro sufre una adicción, todos sienten el impacto. A veces se elige no hablar para evitar conflicto, escándalo o incomodidad. El resultado: un silencio que daña la operación, el vínculo entre parientes y, en última instancia, el futuro del negocio.

El verde engañoso

de la paz forzada

Para mantener la convivencia, la familia empresaria suele crear acuerdos tácitos: no tocar el tema, compensar con cariño o dinero, asumir más trabajo para que el afectado parezca útil. Este intento de “mantener la paz” construye tensión, aumenta el riesgo de decisiones equivocadas y debilita la credibilidad interna. En otras palabras: se sacrifica la verdad para evitar el conflicto, pero esa trama termina haciendo imposible la armonía real. Es el clásico caso de llevar la fiesta en paz... y descubrir que no hay ni fiesta ni paz.

Cómo impacta

en la empresa

Distorsión de roles y responsabilidades El miembro afectado puede ocupar un cargo clave, pero su capacidad de decisión, puntualidad o juicio se ve comprometida. Para no confrontarlo, otros asumen sus tareas o permiten que alguien sin plena capacidad influya en decisiones estratégicas.

Riesgo reputacional

y operativo

Conductas erráticas, ausencias, conflictos encubiertos o decisiones impulsivas generan dudas en colaboradores, proveedores y clientes. Aunque se intente ocultar, la empresa muestra debilidad.

Costos emocionales

y económicos

Estrés, culpa, vergüenza y desgaste personal se suman a costos financieros: pérdida de oportunidades, mala gestión o deterioro del patrimonio.

Dificultad

para la sucesión

La próxima generación observa la dinámica; si percibe que se premia o protege sin atender el problema, puede perder motivación, creer que no hay justicia interna o decidir no involucrarse.

¿Qué hacer sin romperlo todo?

No se trata de un acto brutal, sino de responsabilidad estratégica:

Reconocer que existe

un problema

No es ignorancia: es decisión. Una vez aceptado, la familia puede buscar apoyo profesional y comunitario, incluso en grupos como Al-Anon.

Separar la persona del rol

Cuidar a la persona, pero ajustar su función en la empresa. A veces, un retiro temporal o cambio de responsabilidades no es castigo, sino protección del patrimonio y de la salud de todos.

Comunicar con claridad, sin culpas

Conversar desde el cuidado y la sostenibilidad del negocio, no desde la acusación, reduce resistencia y abre caminos de ayuda.

Incluir normas

de gobierno y apoyo