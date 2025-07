Cuando la cima deja de ser un milagro: el caso Isaac del Toro

Isaac comenzó a los 4 años. Si entrenó 20 horas semanales durante 10 años, acumuló las 10,000 horas que, según Gladwell, se necesitan para alcanzar la maestría.

He visto juegos del “Toro de Etchohuaquila”, Fernando Valenzuela (¿ves?, te dije que no era poca mi edad), la primera canasta de un mexicano en la NBA con Horacio Llamas (fue una odisea conseguirlo), a Hugo Sánchez, Lorena Ochoa y Julio César Chávez y al de moda, Checo Pérez (desde Sauber 2011), a quien esperamos ver de nuevo en 2026.

Durante mi vida —que no es poca— me ha gustado seguir deportes por temporadas. No soy fanático de un solo deporte, en realidad lo soy de ver a mexicanos competir en las más altas esferas.

¿Qué explica su éxito?

La regla de las 10,000 horas (práctica

deliberada):

El contexto cultural

(valores que moldean

el esfuerzo):

La fecha y lugar

de nacimiento

(efectos del entorno):

Las oportunidades

únicas (circunstancias que abren puertas):

El significado del trabajo (conexión emocional con lo que se hace):

Isaac no corre solo para ganar. Lo hace con pasión. Declaraciones como “hice todo lo que pude, di todo lo que tenía, no tengo nada de que culparme” o “nunca me doy por vencido” —esta última muy al estilo de Checo Pérez— muestran que su esfuerzo nace de algo profundo, no de la vanidad ni de la presión.