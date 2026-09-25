El ánimo empresarial para invertir tiene una caída histórica

Solo 23 por ciento de los socios de Coparmex considera que es un buen momento para invertir, una caída de 16.5 puntos respecto a la medición anterior. La inseguridad, la incertidumbre económica y la corrupción se consolidan como obstáculos para que las empresas vuelvan a crecer

Únicamente dos de cada diez socios consideran que existen condiciones favorables para realizar nuevas inversiones, lo que refleja un deterioro relevante en la confianza empresarial, de acuerdo con los resultados de #DataCoparmex Medición 2026, elaborada a partir de 4,021 encuestas levantadas entre marzo y junio de 2026, a los socios de Coparmex.

Los resultados muestran un cambio relevante en el comportamiento empresarial. Solo el 23 por ciento de los empresarios considera que es un buen momento para invertir, que representa una disminución de 16.5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, que fue de 39.5 por ciento.

Ahora las empresas pasaron de expandirse a resistir. En un año, los planes de expansión cayeron de 62.8 a 50.3 por ciento. Entre los principales obstáculos para crecer se ubican la incertidumbre económica, con 25.2 por ciento; la inseguridad, con 20.9 por ciento; la incertidumbre política, con 16.6 por ciento, y el alto costo de los insumos, con 9 por ciento.

El 45.6 por ciento de los socios fueron víctimas de algún delito, lo que significa que una de cada dos empresas enfrentó una situación de inseguridad. Entre los delitos, la extorsión ocupa el primer lugar, con 18 por ciento, seguida del robo de mercancía en tránsito, con 17.9 por ciento. Ante este escenario, 58.7 por ciento de las empresas incrementó su gasto en seguridad, recursos que dejan de destinarse a inversión, nómina y expansión.

Solo tres de cada diez socios consideran que su Gobierno estatal cumplió con los propósitos para los que fue electo. La inseguridad fue señalada como la principal falla, con 22.7 por ciento, seguida de corrupción, que aumentó de 15.1 a 17 por ciento; también se identificaron deficiencias en infraestructura y servicios públicos, apoyo al empresariado y tramitología.

El reto es crear las condiciones que permitan que las empresas vuelvan a crecer

En el caso de la corrupción, tres de cada diez empresas siguen experimentando un acto de corrupción, con el ámbito municipal con 64 por ciento, seguido del estatal, con 54.9 por ciento, y el federal, con 44.1 por ciento. El 46.9 por ciento de los socios tuvo problemas al realizar trámites gubernamentales, que equivale a cinco de cada diez empresas. Los principales problemas se relacionaron con el SAT, las auditorías fiscales y los bloqueos o restricciones operativas.

Los resultados de #DataCoparmex Medición 2026 muestran que el reto para México consiste en crear las condiciones que permitan que las empresas vuelvan a crecer, contratar y ampliar sus operaciones. Se requiere de gobiernos que garanticen la seguridad, la certeza jurídica, la regulación eficiente y el combate efectivo a la corrupción, elementos indispensables para recuperar la confianza empresarial.

El presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, plantea que “México requiere condiciones que permitan a las empresas concentrarse en producir, contratar, innovar y crecer. Para ello, necesitamos un entorno de confianza, con seguridad, certeza jurídica, instituciones confiables, reglas claras y una regulación eficiente. #DataCoparmex existe para poner estos hechos sobre la mesa. Nuestra responsabilidad es escuchar, medir, señalar aquello que debe corregirse y proponer soluciones. Queremos que esta información sirva para construir mejores condiciones para quienes apuestan por México”.