Cuando la libertad se

convierte en destino.

Hoy el reto es ejercer la libertad empresarial en un mundo interdependiente y ambientalmente vulnerable. Aquí se distingue al verdadero dueño. No por el tamaño de su empresa, sino por la calidad de sus decisiones. No por la riqueza que acumula, sino por el valor que deja engranado cuando él ya no está

Hablar del impacto que han tenido la libertad y la responsabilidad en el quehacer empresario surgió de una reunión buscando cómo crear nuevo conocimiento sobre la Dueñez. Laura Niebla propuso esta idea y en equipo bordamos sobre ella. Les comparto algunos de los pensamientos que ahí surgieron.

Hay una figura que la historia rara vez nombra en sus monumentos, pero sin la cual ninguno de ellos existiría. No firma tratados ni gana batallas. No ocupa el centro del relato. Sin embargo, cuando levantamos la mirada y contemplamos lo que ha construido -las ciudades, las rutas, las soluciones, el pan de cada mañana, el trabajo que da sentido a millones de vidas- descubrimos su huella en todo. Ese es el hombre de empresa, el arquitecto invisible de la civilización.

Los empresarios tienen la capacidad de elegir un destino y cargar con las consecuencias de esa elección. Eso les da un margen de decisión, sí, pero también cargan en su espalda el sustento de familias, la continuidad de la organización, la confianza de clientes, el patrimonio de socios, la formación de colaboradores y la vitalidad de su comunidad.

La empresa es una de las instituciones más poderosas que ha creado la humanidad. Antes que unidad económica es una comunidad de propósito. En ella se combinan inteligencia, trabajo, capital, tecnología, disciplina y confianza. Cuando esa combinación funciona, no solo se produce riqueza, se transforma la vida de las personas.

Lo que distingue al verdadero hombre de empresa no es que sea libre. Es que ha entendido que su libertad solo cobra grandeza cuando se ata voluntariamente a la responsabilidad.

Por eso la Dueñez no puede reducirse a la propiedad legal. Ser dueño no es solamente tener acciones. Es responder por el sentido, la permanencia y la creación de valor de aquello que se posee. La legitimidad del dueño se construye cuando su libertad se orienta al bien que genera.

Necesitamos recuperar la figura del empresario como constructor de civilización. Cuando una empresa se maneja con visión de largo plazo, genera empleo digno, compite con ética, innova para servir mejor y desarrolla talento, participa en la arquitectura moral y económica de una sociedad.

Necesitamos dueños conscientes de que la empresa no existe aislada, vive dentro de un ecosistema de confianza. Sin confianza no hay mercado, no hay crédito, no hay colaboración, no hay sucesión, no hay futuro compartido. La confianza es quizá el capital más frágil de una economía.

El empresario que entiende esto deja de ver la libertad como privilegio y empieza a vivirla como destino. Su pregunta ya no es solamente: ¿cuánto puedo ganar? También se pregunta: ¿qué estoy construyendo?, ¿a quién estoy fortaleciendo?, ¿qué capacidades estoy dejando?, ¿qué cultura estoy sembrando?, ¿qué tipo de sociedad ayudamos a crear?

Hoy el reto es ejercer la libertad empresarial en un mundo interdependiente y ambientalmente vulnerable. Aquí se distingue al verdadero dueño. No por el tamaño de su empresa, sino por la calidad de sus decisiones. No por la riqueza que acumula, sino por el valor que deja engranado cuando él ya no está.

El arquitecto invisible de la civilización firma planos. nóminas. contratos. A veces toma decisiones difíciles en silencio. A veces renuncia a una ganancia inmediata para proteger una relación de largo plazo. Llamarlo arquitecto no es licencia poética, es precisión. El empresario no administra lo que ya existe: lo concibe y lo crea. Ve una carencia donde otros ven resignación, imagina una solución donde otros ven imposibilidad, y luego -esto es lo decisivo- asume sobre sus hombros el riesgo de volverla real. Mientras el mundo discute, él construye. Y al construir, ordena el caos: convierte recursos dispersos en riqueza, esfuerzo aislado en colaboración, incertidumbre en porvenir.

Cuando la libertad se convierte en destino, el empresario deja de ser solo propietario de una empresa y se convierte en responsable de una obra. Ahí está la esencia más alta de la Dueñez Empresaria: usar la libertad no para poseer más, sino para construir más.

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* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois