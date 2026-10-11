El dilema del desarrollo: formar personas o administrar la obsolescencia

“El talento que no se desarrolla se estanca; y una empresa que deja de desarrollar a su gente también”.

Formar a una persona implica correr el riesgo de que algún día sea más valiosa para el mercado; no formarla garantiza que mañana será menos valiosa para tu empresa

El miedo a formar para otros

Con frecuencia escucho la misma preocupación entre empresarios: ¿Qué pasa si invierto en capacitar a una persona y después se va? La inquietud es legítima. En mercados laborales cada vez más dinámicos, una persona puede adquirir conocimientos, experiencia y nuevas competencias para posteriormente recibir una mejor oportunidad en otra organización. Sin embargo, la reflexión importante es otra: mientras estuvo en la empresa, ¿esa inversión generó valor? Durante ese tiempo resolvió problemas, atendió clientes, tomó decisiones, aprendió de sus errores y contribuyó a los resultados del negocio. La capacitación no fue un gasto perdido; fue una inversión que produjo beneficios mientras existió la relación laboral. El problema surge cuando vemos al colaborador como un activo que debe permanecer inmóvil, en lugar de comprender que su crecimiento fortalece también la capacidad de la organización.

Crecer o quedarse atrás

Muchas empresas desean innovación, mejores decisiones, adaptación al cambio y líderes preparados. Sin embargo, algunas dudan en desarrollar a su gente por temor a volverla más atractiva para el mercado. Esa lógica encierra una contradicción. La tecnología cambia. Los clientes cambian. Los mercados cambian. Las responsabilidades cambian. Entonces, ¿por qué esperar que las personas permanezcan iguales? La empresa que deja de desarrollar talento no está protegiendo su capital humano; está administrando su obsolescencia.

El verdadero retorno de la capacitación

Los beneficios de la formación rara vez aparecen de manera inmediata en una hoja de cálculo. A menudo se reflejan en un problema evitado, una mejor decisión, un cliente que permanece, un sucesor que desarrolla criterio o un gerente que aprende a dirigir personas y no solamente tareas. Por ello, especialmente en la empresa familiar, el desarrollo debe entenderse como parte de una estrategia de continuidad. La sucesión no comienza cuando alguien se retira. Comienza cuando las futuras generaciones y líderes empiezan a construir las capacidades que necesitarán para tomar decisiones correctas.

¿Y si se va?

Conviene aceptar una realidad elemental: las personas no son propiedad de las empresas. Podemos ofrecer crecimiento, reconocimiento, compensación justa, aprendizaje y propósito, pero no podemos garantizar que alguien permanecerá para siempre. Lo que sí podemos hacer es construir una organización donde valga la pena quedarse. La retención sostenible no depende únicamente del dinero. También depende de que las personas sientan que aprenden, que aportan, que son escuchadas y que tienen oportunidades reales de desarrollo. Cuando eso ocurre, la permanencia deja de ser una obligación y se convierte en una decisión.

Una decisión de gobernanza

El desarrollo del talento no es solamente responsabilidad de Recursos Humanos. Es un asunto estratégico y de gobernanza. Un Consejo de Administración responsable no debería limitarse a preguntar cuánto se ganó este año. También debería preguntarse: ¿Tenemos el talento necesario para ejecutar la estrategia? ¿Qué capacidades críticas necesitaremos en el futuro? ¿Estamos preparando sucesores? ¿Contamos con líderes para posiciones clave? ¿Cómo desarrollamos a las personas con mayor potencial? ¿Qué conocimientos dependen de una sola persona? ¿Qué ocurriría si mañana perdiéramos a nuestro principal talento? Estas preguntas trasladan la conversación de la capacitación al fortalecimiento de la capacidad organizacional.

El criterio vale más que el conocimiento

La formación aporta conocimientos. El desarrollo construye criterio. El conocimiento permite responder qué sabemos. La experiencia ayuda a entender qué hemos aprendido. Pero el criterio permite decidir qué conviene hacer, en este momento y bajo estas circunstancias. En las empresas familiares esta diferencia resulta especialmente relevante. Es posible preparar a la siguiente generación con estudios, cursos y experiencia profesional; sin embargo, sin criterio será difícil ejercer un liderazgo responsable o una adecuada labor de gobierno. La mejor formación no consiste únicamente en saber más, sino en aprender a decidir mejor.

Desarrollar también ayuda a retener

Existe una paradoja que muchas organizaciones pasan por alto. Algunas evitan capacitar porque temen perder talento. Sin embargo, una de las razones más frecuentes por las que las personas buscan nuevas oportunidades es precisamente la falta de desarrollo. Cuando alguien siente que dejó de aprender, que su carrera se estancó o que sus posibilidades de crecimiento desaparecieron, comienza a mirar hacia afuera. Por ello, muchas veces la mejor estrategia de retención consiste en ofrecer razones para seguir creciendo dentro de la organización. Desarrollo. Confianza. Responsabilidad. Reconocimiento. Propósito. Oportunidades reales de crecimiento.

El costo que pocos calculan

Quizá debamos cambiar la pregunta. En lugar de cuestionar cuánto costará capacitar a una persona si algún día se va, conviene preguntarnos cuánto costará que permanezca sin desarrollar nuevas capacidades. Un gerente que no aprende a liderar. Un vendedor que no entiende al nuevo cliente. Un especialista que deja de actualizarse. Un sucesor que recibe acciones, pero no desarrolla criterio. Un director que ocupa una posición durante años sin preparar a quien habrá de reemplazarlo. Esos costos rara vez aparecen de inmediato en los estados financieros, pero suelen manifestarse con fuerza en la competitividad futura de la organización.

La empresa que aprende permanece