El error de confundir control con liderazgo

Las personas trabajan por un salario, pero entregan su talento cuando sienten que pertenecen a un propósito. Donde sólo existe control, desaparece el compromiso; donde existe confianza, florece la grandeza

Durante años, las empresas han buscado la fórmula perfecta para aumentar la productividad. Hoy parece posible medirlo todo: cada minuto trabajado, cada llamada realizada, cada correo enviado y cada resultado obtenido. Sin embargo, mientras las organizaciones cuentan con más herramientas de control que nunca, muchas están descubriendo una paradoja inquietante: cuando las personas se sienten observadas permanentemente, dejan de aportar aquello que ningún sistema puede medir. La creatividad disminuye, la confianza se debilita y el compromiso desaparece silenciosamente. La verdadera productividad no nace del miedo; nace de la confianza. Y en una empresa familiar, donde conviven historia, emociones y patrimonio, olvidar esta verdad puede deteriorar la cultura que tardó décadas en construirse.

El caso de la familia Mendoza

La familia Mendoza había construido durante cuarenta años una exitosa empresa de soluciones tecnológicas para el sector industrial. Al asumir la dirección general, la segunda generación llegó con una idea aparentemente irrefutable: —Todo lo que no se mide, no mejora. Implementaron programas que registraban la actividad de cada colaborador. Sabían cuánto tiempo permanecía activo un equipo, cuántos correos respondía cada empleado, cuántas llamadas realizaban los vendedores y cuánto producían los desarrolladores. Además, establecieron bonos individuales para premiar a quienes entregaran más resultados. Al principio, los indicadores parecían extraordinarios. La producción aumentó y los reportes mostraban avances significativos. Pero pocos meses después comenzaron a aparecer problemas que nadie había previsto. Los errores crecieron. Los clientes empezaron a quejarse. Los mejores colaboradores comenzaron a renunciar. Los equipos dejaron de compartir información. Ayudar a otros significaba perder oportunidades de obtener el bono. Lo que antes era una organización colaborativa comenzó a parecer una competencia permanente. La dirección estaba desconcertada. Habían aumentado el control, pero habían perdido el compromiso.

Lo que Elton Mayo descubrió hace casi un siglo

Entre 1924 y 1932, el investigador australiano Elton Mayo participó en los conocidos Experimentos de Hawthorne, desarrollados en la planta de Western Electric, en Chicago. Sus hallazgos transformaron la manera de entender el trabajo. Descubrió que las personas no responden únicamente al salario ni a las condiciones físicas de su entorno laboral. También responden al reconocimiento, a la atención que reciben y al sentido de pertenencia que encuentran dentro de un grupo. En otras palabras, el ser humano no trabaja sólo por dinero. Necesita sentirse valorado. Necesita sentirse escuchado. Necesita sentir que su esfuerzo tiene significado. Cuando una organización olvida esa dimensión humana, comienza a perder aquello que ninguna tecnología puede reemplazar: la voluntad de dar lo mejor de sí.

La lección para la empresa familiar

En una empresa familiar los estados financieros cuentan sólo una parte de la historia. También existen activos invisibles que sostienen el futuro del negocio: la confianza, la credibilidad de los líderes, la armonía entre generaciones y el sentido de pertenencia de quienes trabajan en la organización. Cuando esos activos se deterioran, el negocio puede seguir operando algún tiempo; el legado no necesariamente. Las señales suelen aparecer antes de reflejarse en los resultados financieros. Surgen en las conversaciones que dejan de darse. En las reuniones donde nadie opina. En el talento que decide marcharse. En la pérdida silenciosa del entusiasmo. El problema no es medir. Toda empresa necesita indicadores para tomar decisiones. El problema aparece cuando los números dejan de ser herramientas y se convierten en la única forma de dirigir. En ese momento las personas comienzan a sentirse evaluadas, pero no valoradas; observadas, pero no escuchadas; controladas, pero no comprendidas.

El verdadero cambio

La familia Mendoza decidió corregir el rumbo. Eliminó los sistemas de vigilancia excesiva. Transformó los bonos individuales en incentivos ligados a resultados colectivos. Creó espacios periódicos para escuchar a los colaboradores. Los líderes dejaron de preguntar únicamente: —¿Cuánto hiciste? Y comenzaron a preguntar: —¿Qué necesitas para hacerlo mejor? El cambio no fue inmediato. Pero seis meses después la rotación disminuyó, los errores se redujeron y la colaboración regresó. Los clientes volvieron a recomendar la empresa. No porque hubieran contratado personas más talentosas. Sino porque habían aprendido a liderar mejor.

El gran desafío de las familias empresarias