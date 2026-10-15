El error de los accionistas que quieren dirigirlo todo

Ser accionista otorga derechos. Gobernar con responsabilidad exige mucho más.
Recibir dividendos, participar en las asambleas o votar decisiones relevantes forma parte de la propiedad. Sin embargo, la verdadera prueba de un accionista no aparece cuando la empresa genera utilidades, sino cuando enfrenta momentos de incertidumbre, crecimiento, sucesión o transformación.
Es entonces cuando surge una pregunta fundamental: ¿Cuál es el papel real de la propiedad?
La respuesta parece sencilla, pero muchas organizaciones fracasan precisamente por no comprenderla.
Cuando los accionistas intentan administrar la operación cotidiana, debilitan a la dirección. Cuando el Consejo sustituye al equipo ejecutivo, debilita la capacidad de ejecución. Y cuando nadie respeta los límites de su responsabilidad, la organización pierde claridad, velocidad y rumbo.
Gobernar y administrar son funciones distintas. Confundirlas suele ser uno de los errores más costosos que puede cometer una empresa.
La función de los accionistas no consiste en decidir compras, aprobar vacaciones, resolver problemas operativos o supervisar actividades diarias.
Su responsabilidad es mucho más importante. Consiste en definir el propósito de la organización, establecer expectativas claras, proteger los principios fundamentales y asegurar que la empresa mantenga capacidad de generar valor a largo plazo.
Dicho de otra manera: La administración se ocupa de hacer funcionar la empresa. La propiedad debe asegurar que siga teniendo sentido que exista.
Por eso, uno de los mayores aportes de los accionistas es proporcionar una brújula estratégica para orientar las decisiones presentes sin comprometer la viabilidad futura.
Los grandes accionistas entienden algo que no siempre resulta evidente: Los dividendos son consecuencia del valor creado; no su propósito.
Una decisión puede aumentar utilidades este año y, al mismo tiempo, deteriorar la competitividad futura de la empresa.
Por ello, gobernar implica pensar en horizontes que trascienden el trimestre, el ejercicio fiscal o incluso la propia permanencia de quienes hoy poseen las acciones.
Las empresas que perduran son aquellas capaces de equilibrar resultados con visión. Porque el corto plazo genera ingresos. Pero es el largo plazo el que construye legado.
La rentabilidad es indispensable. La integridad también.
Los resultados obtenidos sacrificando principios suelen convertirse en problemas disfrazados de éxito.
La confianza de clientes, colaboradores, proveedores e instituciones financieras se construye durante años y puede perderse en una sola decisión.
Por ello, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la información no deben considerarse requisitos administrativos.
Son herramientas de gobierno.
Como suelo decir: Sin información confiable, el Consejo no gobierna; simplemente adivina.
Muchas organizaciones hablan de activos, inversiones y tecnología. Las organizaciones extraordinarias hablan también de personas.
Las empresas familiares suelen enfrentar una tentación recurrente: confundir pertenencia con capacidad.
Sin embargo, el apellido puede otorgar identidad, pero jamás debe sustituir competencia.
Los cargos deben asignarse por preparación, experiencia, integridad y resultados.
La continuidad de una empresa depende menos de las personas que la fundaron y más de las personas que están siendo preparadas para continuarla.
Uno de los grandes desafíos de toda organización consiste en distinguir qué debe conservarse y qué necesita evolucionar.
La innovación no exige abandonar la esencia. La profesionalización no exige renunciar a la cultura. La transformación no supone olvidar los valores.
Las organizaciones que trascienden no son las que se resisten al cambio. Son las que aprenden a evolucionar sin perder identidad.
Como ocurre en las familias empresarias: Los principios deben permanecer. Los métodos deben renovarse.
Quizá la reflexión más importante para cualquier accionista sea comprender que la propiedad es temporal.
Los accionistas actuales no son dueños permanentes del legado. Son custodios de una responsabilidad que recibieron y que algún día deberán entregar.
Por ello, las preguntas más importantes no son: ¿Cuánto vale hoy la empresa?
¿Cuánto dividendo generará este año?
Las preguntas realmente trascendentes son otras: ¿Será más sólida cuando la reciba la siguiente generación? ¿Tendrá mejores líderes? ¿Contará con instituciones de gobierno más fuertes? ¿Conservará los valores que le dieron origen?
Muchos accionistas se preguntan cuánto valor les entrega la empresa. Pocos se preguntan cuánto valor están aportando ellos a la continuidad de la empresa.
Esa diferencia cambia completamente la forma de ejercer la propiedad.
Las acciones pueden heredarse. La capacidad para preservar un proyecto empresarial no.
Por eso, gobernar no consiste en intervenir en cada decisión ni en ocupar espacios que corresponden a otros.
Gobernar consiste en construir las condiciones para que la organización pueda prosperar incluso cuando nosotros ya no estemos.
Porque al final, el verdadero éxito de un accionista no se mide por la riqueza que logró acumular, sino por la empresa que fue capaz de dejar.
Una buena propiedad no se define por lo que recibe de la empresa, sino por lo que entrega a la siguiente generación.
Y entonces surge una última pregunta que todo accionista debería hacerse: Si mañana dejaras de estar presente, ¿tu empresa dependería de ti para sobrevivir o estaría preparada para trascenderte?