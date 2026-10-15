El error de los accionistas que quieren dirigirlo todo

Poseer acciones otorga derechos sobre una empresa; asumir el legado impone responsabilidades sobre su permanencia

La confusión que destruye valor

Ser accionista otorga derechos. Gobernar con responsabilidad exige mucho más. Recibir dividendos, participar en las asambleas o votar decisiones relevantes forma parte de la propiedad. Sin embargo, la verdadera prueba de un accionista no aparece cuando la empresa genera utilidades, sino cuando enfrenta momentos de incertidumbre, crecimiento, sucesión o transformación. Es entonces cuando surge una pregunta fundamental: ¿Cuál es el papel real de la propiedad? La respuesta parece sencilla, pero muchas organizaciones fracasan precisamente por no comprenderla. Cuando los accionistas intentan administrar la operación cotidiana, debilitan a la dirección. Cuando el Consejo sustituye al equipo ejecutivo, debilita la capacidad de ejecución. Y cuando nadie respeta los límites de su responsabilidad, la organización pierde claridad, velocidad y rumbo. Gobernar y administrar son funciones distintas. Confundirlas suele ser uno de los errores más costosos que puede cometer una empresa.

La verdadera responsabilidad de la propiedad

La función de los accionistas no consiste en decidir compras, aprobar vacaciones, resolver problemas operativos o supervisar actividades diarias. Su responsabilidad es mucho más importante. Consiste en definir el propósito de la organización, establecer expectativas claras, proteger los principios fundamentales y asegurar que la empresa mantenga capacidad de generar valor a largo plazo. Dicho de otra manera: La administración se ocupa de hacer funcionar la empresa. La propiedad debe asegurar que siga teniendo sentido que exista. Por eso, uno de los mayores aportes de los accionistas es proporcionar una brújula estratégica para orientar las decisiones presentes sin comprometer la viabilidad futura.

Pensar más allá del siguiente dividendo

Los grandes accionistas entienden algo que no siempre resulta evidente: Los dividendos son consecuencia del valor creado; no su propósito. Una decisión puede aumentar utilidades este año y, al mismo tiempo, deteriorar la competitividad futura de la empresa. Por ello, gobernar implica pensar en horizontes que trascienden el trimestre, el ejercicio fiscal o incluso la propia permanencia de quienes hoy poseen las acciones. Las empresas que perduran son aquellas capaces de equilibrar resultados con visión. Porque el corto plazo genera ingresos. Pero es el largo plazo el que construye legado.

La ética como ventaja estratégica

La rentabilidad es indispensable. La integridad también. Los resultados obtenidos sacrificando principios suelen convertirse en problemas disfrazados de éxito. La confianza de clientes, colaboradores, proveedores e instituciones financieras se construye durante años y puede perderse en una sola decisión. Por ello, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la información no deben considerarse requisitos administrativos. Son herramientas de gobierno. Como suelo decir: Sin información confiable, el Consejo no gobierna; simplemente adivina.

Las personas siguen siendo la ventaja más importante

Muchas organizaciones hablan de activos, inversiones y tecnología. Las organizaciones extraordinarias hablan también de personas. Las empresas familiares suelen enfrentar una tentación recurrente: confundir pertenencia con capacidad. Sin embargo, el apellido puede otorgar identidad, pero jamás debe sustituir competencia. Los cargos deben asignarse por preparación, experiencia, integridad y resultados. La continuidad de una empresa depende menos de las personas que la fundaron y más de las personas que están siendo preparadas para continuarla.

Cambiar para permanecer

Uno de los grandes desafíos de toda organización consiste en distinguir qué debe conservarse y qué necesita evolucionar. La innovación no exige abandonar la esencia. La profesionalización no exige renunciar a la cultura. La transformación no supone olvidar los valores. Las organizaciones que trascienden no son las que se resisten al cambio. Son las que aprenden a evolucionar sin perder identidad. Como ocurre en las familias empresarias: Los principios deben permanecer. Los métodos deben renovarse.

Pensar como custodios