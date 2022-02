Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo”. Benjamin Franklin

Sabemos que la diversidad ayuda a mejorar el desempeño de una empresa, pues un equipo diverso posee más habilidades, un mayor rango de experiencias; además, considera más puntos de vista, más ideas y, por lo tanto, es más creativo para generar soluciones a problemas complejos. La diversidad de género, por ejemplo, es ya una ventaja comprobada

Gestionar la diversidad

un reto más en la empresa familiar

El reto de nuestra cultura es saber gestionar esa diversidad. Aprender, como en el caso del escarabajo y el escarabajo, a concentrarnos en lo que tenemos en común antes de utilizar las diferencias como una excusa para dividirnos. Sin embargo, esto no se da de manera muy natural. Gestionar la diversidad, afortunadamente, es algo que puede aprenderse, y es, junto con otras habilidades blandas (las llamadas power skills), una de las habilidades clave del futuro.

El gran error del escarabajo fue juzgar su amistad con el gusano basándose en sus diferencias, no en lo que tenían en común. Esta fábula resulta especialmente importante hoy, pues los lugares de trabajo del mundo, tanto de empresas familiares como no familiares, son cada vez más diversos. Estamos hablando de diferentes generaciones trabajando bajo un mismo techo (Baby Boomers, generación X, milénicos y generación Z), pero también diferencias de nacionalidad, raza, religión, sexualidad, cultura, capacidades (en este caso hablamos de personas con capacidades diferentes), especialmente en empresas multinacionales y en puestos de trabajo remoto.

Ventajas de la diversidad rumbo al futuro

⦁ Mejora la productividad al permitir delegar tareas. Esto es de especial importancia para las empresas, especialmente las que no son muy grandes. En una empresa pequeña es normal que el fundador o fundadores abarquen varias actividades; pero al contratar personas con habilidades diferentes, complementarias, da la tranquilidad a los fundadores de que varias actividades se dejan incluso en mejores manos.

¿Cómo gestionar

la diversidad?

Como toda habilidad, la gestión de la diversidad es algo que se puede aprender y practicar. Varias empresas a nivel global ya incluyen cursos de diversidad como parte de sus procesos de capacitación, y también hay universidades que ofrecen este tipo de cursos, incluso en línea. Aunque no hay recetas universales, aquí hay unos puntos básicos que ayudarán a que la diversidad sea una realidad en la empresa familiar, y no solamente una cuestión de buenos deseos:

⦁ Los líderes de la organización deben estar convencidos: De poco sirve que el deseo o el interés de ser más diversos venga de abajo en lugar de arriba. La cultura de la organización la hacen sus líderes, por lo que ellos deben ser los primeros en creer en ella y en educarse acerca de su importancia.

⦁ Hay que invertir en educación: Todos tenemos prejuicios, y es normal. No todos esos prejuicios provienen de la mala saña, la mayoría son simplemente causados por la ignorancia. La diversidad no debe tratarse solo de un curso al momento de ser contratado, sino un valor que se practique periódicamente dentro de la organización, en especial porque la diversidad no para: mañana habrá nuevas cosas que aprender, nuevos paradigmas que derrumbar.

⦁ El reconocimiento del talento debe estar basado en resultados, no en favoritismos: Como pasa en las empresas familiares, donde un familiar no debe ser promovido solamente por ser un pariente, sino por su desempeño. Para que la diversidad sea un valor verdaderamente respetado, hay que reconocer y promover los resultados antes que cualquier otra cosa.

⦁ Creación de políticas de cero tolerancia. La discriminación, bullying o cualquier otra forma de abuso deben ser extirpados de la cultura organizacional. Como dice Netflix, no hay necesidad de contratar cretinos brillantes. En todo caso, las habilidades duras son más fáciles de reemplazar que las habilidades blandas.

Como parte del mundo interconectado, las empresas juegan un papel importante para crear una nueva cultura en la sociedad global, donde personas de diferentes culturas, géneros, razas y credos puedan trabajar en conjunto para tener un mundo mejor. El trabajo es quizá el lugar donde las personas pasamos la mayor parte de nuestra vida, por lo que es un espacio clave para aprender y practicar la tolerancia y la diversidad, no solo como razón de negocio, sino como un valor humano y moral.