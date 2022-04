El que busca encuentra

Desde hace tiempo pienso que el mejor mensaje de superación personal lo puedes encontrar en la Biblia misma

“Tengo miedo por como podría ser el resultado anual del 2022, ya que las ventas en el primer trimestre del año estuvieron por debajo del presupuesto”. Me comentó Ismael, el director comercial nacional de una empresa de productos a la industria automotriz. Al escucharlo, no pude evitar tener una epifanía. Rápidamente encontré el motivo. Hace pocos días, había escuchado un mensaje de El Papa que me había llamado mucho la atención por ser un mensaje pragmático de superación personal. El mensaje era: “La voz del enemigo te desvía del presente, quiere que te concentres en los temores del futuro y las tristezas del pasado. En cambio la voz de Dios habla del presente: Ahora puedes hacer el bien, ahora puedes ejercer la creatividad del amor.”

Desde hace tiempo pienso que el mejor mensaje de superación personal lo puedes encontrar en la Biblia misma. Veamos por que; por lo pronto, el mensaje para Ismael es que nada podemos hacer para cambiar el pasado y de nada sirve angustiarnos por el futuro. Mejor enfócate en lo que puedes hacer HOY para cambiar tu resultado. Pero Séneca lo dijo mejor: “Para ser felices necesitamos eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado”.

Te comparto algunas otras citas valiosas, las cuales comparo con otras equivalentes de autores mas recientes y podrían ayudar a tu desarrollo personal. Además, agregaré otra frase especial dirigida al equipo comercial desde la perspectiva de la labor de ventas y derivada de nuestra experiencia en Salexperts (SXP), como una humilde aportación al conocimiento que ellos nos ofrecen.

“Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma”.- Santiago 2:17.

“Tu actitud, no tu aptitud, determinarán tu altitud”.- Zig Ziglar.

“Tu conocimiento no justifica tu falta de intensidad comercial”.- SXP.

“¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?”.- Mateo 16:26.

“Quien se eleva demasiado cerca del sol con alas de oro las funde”.- Shakespeare.

“No hay mayor desmotivador para el equipo comercial, que una meta imposible de alcanzar”. SXP.

“Hay más dicha en DAR que en RECIBIR”.- Hechos 20:35.

“Piense en dar no como un deber, sino como un privilegio”.- J.D. Rockefeller.

“La generosidad es la mejor guía para vender”. SXP.

“El corazón inteligente busca conocimiento, más la boca de los necios se alimenta de necedades”.- Proverbios 15:14.

“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado.”.- Napoleón.

“Si decides que sabes lo suficiente, el valor que aportas empezará a menguar”.- SXP.

“Entonces te digo, pregunta y te será dado; Busca y lo encontrarás; toca, y la puerta se abrirá para ti”.- Mateo 7:8.

“Piensa, sueña, cree y atrévete”.- Walt Disney.

“Dirige tu intensidad con conocimiento a las oportunidades más grandes y fértiles”.- SXP.

Tanto en ventas como en la vida diaria, muchas veces estamos buscando guía por muchos lados. Una buena parte de esta, y sin duda lo mas importante, está muy cerca de nosotros. Algunas de estas tan cerca, como dentro de nosotros. Aprovecha estos días de reflexión.

Después de una conversación profunda, a Ismael entendió que para crecer como ejecutivo, tenía que crecer como persona. La plática cerró con las siguientes citas:

“Si puedes creer, al que cree todo le es posible”. Marcos 9:23.

“Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón”.- Henry Ford.

“Que tengas el día que decidas tener”. SXP.