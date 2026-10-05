El retrovisor no conduce el camino

Una buena gobernanza mira el retrovisor para aprender del camino, pero mantiene la vista al frente para decidir hacia dónde avanzar

Cuando una empresa familiar atraviesa una crisis, una sucesión complicada o un conflicto entre generaciones, es común dedicar buena parte del tiempo a buscar explicaciones. “Si hubiéramos decidido antes...” “Si mi padre hubiera escuchado...” “Si los hermanos hubieran hablado a tiempo...” “Si hubiéramos preparado al sucesor...” Comprender lo ocurrido es necesario. Después de todo, ninguna organización puede aprender de aquello que se niega a revisar. Sin embargo, llega un momento en que las preguntas sobre el pasado deben transformarse en decisiones sobre el futuro. Ahí es donde la gobernanza cobra un papel fundamental.

El retrovisor y

la gobernanza

Cuando conducimos, el retrovisor cumple una función esencial: nos permite saber qué dejamos atrás, identificar riesgos, observar lo que se aproxima desde otros ángulos y tomar decisiones con mayor perspectiva. Pero hay algo que nunca debemos olvidar: El retrovisor no está diseñado para indicarnos hacia dónde vamos. Para eso existe el parabrisas. En una empresa familiar, el retrovisor representa la capacidad de revisar la historia, analizar decisiones, identificar errores, evaluar resultados y aprender de las generaciones anteriores. El parabrisas representa la estrategia, el propósito, la visión y las decisiones que deben tomarse para construir el futuro. Y la gobernanza es el sistema que ayuda a mantener ambas cosas en equilibrio. Una empresa que ignora su historia corre el riesgo de repetir errores. Pero una empresa que vive anclada en ella puede terminar dedicando más energía a las explicaciones que a las soluciones. La buena gobernanza no intenta reescribir la historia; transforma la experiencia acumulada en criterio para decidir mejor el futuro.

Gobernar no es

administrar el pasado

En muchas empresas familiares, las reuniones del Consejo terminan convirtiéndose en una revisión interminable de lo que alguien hizo o dejó de hacer. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tomó aquella decisión? ¿Por qué no se actuó antes? ¿Quién permitió que sucediera? Son preguntas útiles para comprender una situación, pero tienen un alcance limitado. Después de entender lo ocurrido, la gobernanza debe conducirnos a una pregunta mucho más importante: ¿Qué debemos cambiar para que no vuelva a suceder? Ese es el momento en que una experiencia deja de ser una anécdota y se convierte en aprendizaje institucional. Un error puede dar origen a una nueva política. Un conflicto puede impulsar reglas más claras. Una sucesión complicada puede transformarse en un proceso formal de preparación de la siguiente generación. Una decisión equivocada puede enseñar la importancia de contar con mejor información antes de decidir. Ese es uno de los mayores aportes de la gobernanza: convertir errores, aciertos y experiencias individuales en conocimiento institucional capaz de sobrevivir a las personas y proteger a la organización.

El retrovisor no sustituye al volante

Existe otra lección igual de importante. El retrovisor puede advertirnos de un riesgo, pero no toma el volante. De la misma manera, los órganos de gobierno pueden revisar información, cuestionar decisiones, establecer políticas y supervisar resultados, pero la empresa necesita líderes capaces de convertir esas decisiones en acción. Por eso, gobernanza y liderazgo deben caminar juntos. La gobernanza pregunta: ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos hacia allá? ¿Qué riesgos enfrentamos? ¿Quién debe decidir? ¿Cómo sabremos si estamos avanzando? Y la dirección convierte esas respuestas en resultados.

El legado también necesita mirar hacia adelante