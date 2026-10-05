El retrovisor no conduce el camino

Cuando una empresa familiar atraviesa una crisis, una sucesión complicada o un conflicto entre generaciones, es común dedicar buena parte del tiempo a buscar explicaciones.
“Si hubiéramos decidido antes...” “Si mi padre hubiera escuchado...” “Si los hermanos hubieran hablado a tiempo...” “Si hubiéramos preparado al sucesor...”
Comprender lo ocurrido es necesario. Después de todo, ninguna organización puede aprender de aquello que se niega a revisar. Sin embargo, llega un momento en que las preguntas sobre el pasado deben transformarse en decisiones sobre el futuro.
Ahí es donde la gobernanza cobra un papel fundamental.
Cuando conducimos, el retrovisor cumple una función esencial: nos permite saber qué dejamos atrás, identificar riesgos, observar lo que se aproxima desde otros ángulos y tomar decisiones con mayor perspectiva.
Pero hay algo que nunca debemos olvidar: El retrovisor no está diseñado para indicarnos hacia dónde vamos. Para eso existe el parabrisas.
En una empresa familiar, el retrovisor representa la capacidad de revisar la historia, analizar decisiones, identificar errores, evaluar resultados y aprender de las generaciones anteriores.
El parabrisas representa la estrategia, el propósito, la visión y las decisiones que deben tomarse para construir el futuro.
Y la gobernanza es el sistema que ayuda a mantener ambas cosas en equilibrio.
Una empresa que ignora su historia corre el riesgo de repetir errores. Pero una empresa que vive anclada en ella puede terminar dedicando más energía a las explicaciones que a las soluciones.
La buena gobernanza no intenta reescribir la historia; transforma la experiencia acumulada en criterio para decidir mejor el futuro.
En muchas empresas familiares, las reuniones del Consejo terminan convirtiéndose en una revisión interminable de lo que alguien hizo o dejó de hacer. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tomó aquella decisión? ¿Por qué no se actuó antes? ¿Quién permitió que sucediera?
Son preguntas útiles para comprender una situación, pero tienen un alcance limitado.
Después de entender lo ocurrido, la gobernanza debe conducirnos a una pregunta mucho más importante: ¿Qué debemos cambiar para que no vuelva a suceder?
Ese es el momento en que una experiencia deja de ser una anécdota y se convierte en aprendizaje institucional.
Un error puede dar origen a una nueva política. Un conflicto puede impulsar reglas más claras.
Una sucesión complicada puede transformarse en un proceso formal de preparación de la siguiente generación.
Una decisión equivocada puede enseñar la importancia de contar con mejor información antes de decidir.
Ese es uno de los mayores aportes de la gobernanza: convertir errores, aciertos y experiencias individuales en conocimiento institucional capaz de sobrevivir a las personas y proteger a la organización.
Existe otra lección igual de importante. El retrovisor puede advertirnos de un riesgo, pero no toma el volante.
De la misma manera, los órganos de gobierno pueden revisar información, cuestionar decisiones, establecer políticas y supervisar resultados, pero la empresa necesita líderes capaces de convertir esas decisiones en acción.
Por eso, gobernanza y liderazgo deben caminar juntos.
La gobernanza pregunta: ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos hacia allá? ¿Qué riesgos enfrentamos? ¿Quién debe decidir? ¿Cómo sabremos si estamos avanzando?
Y la dirección convierte esas respuestas en resultados.
Una generación que entrega una empresa a la siguiente no debería transferir únicamente acciones, activos o responsabilidades. También debería transmitir aprendizajes.
Pero transmitir aprendizaje no significa decir: “Así lo hicimos nosotros y así tendrás que hacerlo tú”.
Significa decir: “Esto fue lo que aprendimos mientras nos tocó conducir. Ahora te corresponde a ti llevar la organización más lejos de lo que nosotros pudimos imaginar.”
Ahí radica una de las mayores responsabilidades de la sucesión.
El propósito no consiste en conservar todo exactamente como lo recibimos.
Consiste en preservar aquello que merece permanecer y transformar aquello que necesita evolucionar.
Porque el legado no es una fotografía del pasado. Es una responsabilidad con el futuro.
El parabrisas siempre debe ser más grande que el retrovisor
El pasado importa. Mucho.
Nos proporciona identidad, experiencia y perspectiva.
Pero una empresa familiar que desea trascender debe dedicar más energía a construir el futuro que a discutir el pasado.
El retrovisor debe estar presente, pero el parabrisas debe ser más grande.
Ese equilibrio es precisamente la esencia de la gobernanza.
Mirar atrás para aprender. Mirar adelante para decidir. Y actuar hoy para trascender.
Toda empresa familiar necesita memoria, pero también necesita dirección.
La memoria le permite entender de dónde viene, reconocer los sacrificios que la hicieron posible y aprender de los errores que marcaron su historia. La dirección le permite decidir hacia dónde quiere llegar y qué debe hacer para lograrlo.
La gobernanza existe precisamente para crear ese equilibrio: honrar el pasado sin quedar atrapados en él.
Porque las familias empresarias que trascienden no son aquellas que pasan más tiempo explicando lo que ocurrió, sino las que convierten cada experiencia en criterio para construir lo que sigue.
Al final, el reto no consiste en recordar perfectamente el camino recorrido, sino en tomar hoy las decisiones que permitan que las próximas generaciones encuentren un mejor camino por recorrer.
La experiencia sólo tiene valor cuando se transforma en criterio para decidir mejor el futuro.
Las empresas que trascienden respetan su historia, pero gobiernan pensando en el porvenir.
Todo Consejo de Familia debería preguntarse periódicamente: ¿estamos utilizando nuestras experiencias para justificar el pasado o para construir el futuro? La respuesta a esa pregunta suele revelar la verdadera madurez de su gobernanza.