El segundo enero que nadie vio venir

Lo interesante, desde la psicología financiera, no es el gasto en sí. Es la sorpresa. Septiembre no es impredecible, es de los meses más predecibles del calendario mexicano. Y aun así, año tras año, actúa como si fuera una emergencia

Septiembre llega vestido de fiesta. Hay banderas, hay verde, blanco y rojo en los aparadores, hay un país que se pone sentimental con su propia historia. Y sin embargo, para miles de hogares mexicanos, septiembre no se siente como una fiesta. Se siente como enero. El mes en que la cuenta llega, el mes en que el ingreso no alcanza, el mes en que la palabra “recorte” vuelve a la mesa familiar.

No es casualidad ni exageración. Los especialistas en consumo ya le pusieron nombre a este fenómeno: “el segundo enero financiero”. Y como todo segundo enero, llega con la misma trampa del primero, la de tomarnos por sorpresa cada año, a pesar de que ocurre exactamente en la misma fecha desde siempre.

El detonante es conocido por cualquier padre o madre de familia. El regreso a clases no es solo comprar unos cuadernos. Según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, equipar a un solo estudiante, entre útiles, uniformes y calzado, puede costar hasta doce mil cuatrocientos pesos. Multiplíquese eso por el número de hijos en edad escolar de una familia promedio, y el golpe ya no es un gasto, es un boquete.

Pero el boquete no llega solo. Llega acompañado de otro fantasma, el de las vacaciones de verano que apenas terminaron. Los viajes, las salidas, los antojos de julio y agosto, muchas veces financiados con tarjeta de crédito, empiezan a cobrarse justo cuando el bolsillo ya está comprometido con la escuela. Dos frentes de gasto que deberían estar separados por meses de planeación, terminan aterrizando en las mismas tres semanas. El resultado es una ecuación simple y brutal, dinero disponible igual a ingresos netos menos gastos fijos, menos deudas, menos gastos escolares. Cuando esa cuenta da negativo, la reacción instintiva de la mayoría no es recortar el consumo variable, sino pedir prestado otra vez. Y ahí empieza el verdadero problema.

Lo interesante, desde la psicología financiera, no es el gasto en sí. Es la sorpresa. Septiembre no es impredecible, es de los meses más predecibles del calendario mexicano. Y aun así, año tras año, actúa como si fuera una emergencia. Esto tiene explicación. La mente humana tiende a la contabilidad mental, es decir, a tratar el dinero como si viviera en cajones separados que no se comunican entre sí. El dinero de las vacaciones se vive como si perteneciera a otra vida, distinta de la vida donde hay que comprar uniformes. Cuando llega el momento de pagar ambas cosas al mismo tiempo, la mente se descubre sin plan, no porque el dinero no alcance en automático, sino porque nunca se juntaron esos dos cajones en una sola planeación.

A esto se suma un sesgo muy humano, el optimismo del “ya luego ajusto”. Julio se disfruta con la certeza silenciosa de que agosto o septiembre resolverán solos el desajuste. No lo resuelven. Solo lo posponen, y lo que se posterga en las finanzas casi siempre regresa con intereses, literales y emocionales.

Pensemos en un caso común, el de una familia con dos hijos en primaria. En julio se van una semana a la playa, pagando con tarjeta de crédito “porque hay meses sin intereses”. En agosto llega la lista de útiles, y se paga con el efectivo que quedaba destinado a otra cosa. A principios de septiembre llega el primer estado de cuenta de la tarjeta, justo cuando ya no queda margen. No hubo ningún gasto irresponsable en particular. Hubo, eso sí, tres decisiones tomadas por separado, cada una razonable en su momento, que nunca se vieron como parte de una misma historia. Esa es la naturaleza real del segundo enero, no es un solo error, es la suma de decisiones correctas que jamás se conversaron entre sí.

El impacto no se queda en la casa. Se cuela también a la empresa. Un colaborador que llega a la oficina cargando la tensión de no saber cómo va a pagar los útiles de sus hijos no rinde igual, no decide igual, no atiende igual a un cliente. El estrés financiero de septiembre, aunque nazca en el hogar, termina costándole productividad al negocio, en forma de distracción, ausentismo por trámites bancarios o simplemente en la energía que ya no queda para pensar con claridad. Las empresas que lo entienden no regalan dinero, entienden el ciclo. Algunas ofrecen adelantos estructurados de nómina en agosto, otras promueven cajas de ahorro con fecha de corte pensada exactamente para este mes. No es filantropía, es inteligencia organizacional, por lo anterior existe un hallazgo que conviene traer aquí, porque desactiva uno de los prejuicios más comunes sobre la pobreza. Un grupo de investigadores encabezado por Anandi Mani, junto con Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir y Jiaying Zhao, publicó en la revista Science un estudio que sugiere que la escasez económica ocupa recursos mentales: cuando una persona está preocupada por un problema de dinero apremiante, su desempeño en tareas cognitivas disminuye, no porque tenga menos capacidad, sino porque una parte de su atención está permanentemente ocupada resolviendo cómo llegar al viernes (Mani, Mullainathan, Shafir y Zhao, 2013). Mullainathan y Shafir desarrollaron esta idea en el libro Scarcity, donde proponen que la escasez, sea de dinero o de tiempo, impone una especie de impuesto sobre el ancho de banda mental.

La solución, tanto para la familia como para la empresa, no está en septiembre. Está en marzo. La forma más sana de enfrentar un gasto perfectamente predecible es dejar de tratarlo como imprevisto y empezar a tratarlo como meta. Un pequeño ahorro programado desde la primavera, aunque sea modesto, cambia por completo la experiencia emocional de agosto y septiembre. Deja de ser una cuesta y se convierte en una entrega, algo que ya se sabía que iba a llegar y para lo que ya se estaba listo.

Septiembre no debería doler. Duele porque se planea como si fuera sorpresa, cuando en realidad es una cita fija. Quizás la verdadera libertad financiera no consiste en tener más dinero, consiste en dejar de vivir sorprendido por lo que ya se sabía que iba a pasar.