El camino hacia el éxito empresarial no tiene por qué ser un viaje solitario. Al abordar el síndrome del emprendedor solitario, podemos aspirar a un ecosistema empresarial en México donde el apoyo, la comprensión y la colaboración no sean la excepción, sino la norma

El síndrome del emprendedor solitario es un fenómeno cada vez más visible en el panorama de los negocios en México. Este término, acuñado a partir de la observación cotidiana de emprendedores y empresarios en su lucha por prosperar, describe una realidad compleja y, a menudo, solitaria que enfrentan muchos fundadores de empresas. El emprendedor solitario es aquel que, por la naturaleza de su viaje empresarial, se encuentra aislado, no solo en términos de la gestión y toma de decisiones dentro de su empresa, sino también en el ámbito personal y emocional.

Para el emprendedor solitario, el camino hacia el éxito es un viaje solitario. Rodeados de incertidumbre y presión constante, estos individuos a menudo sienten que nadie más entiende los desafíos únicos que enfrentan. Esta falta de comprensión se extiende a sus círculos más cercanos: familiares, amigos e incluso parejas. La constante toma de decisiones, el miedo al fracaso y la presión por lograr el éxito pueden generar un aislamiento significativo.

El aislamiento no solo tiene implicaciones en la salud mental del emprendedor, como el estrés, la ansiedad o la depresión, sino que también puede afectar la toma de decisiones dentro de la empresa cuando se enfrenta a estados alterados de consciencia y estado de ánimo. La falta de un sistema de apoyo sólido donde discutir ideas o desahogarse sobre las preocupaciones puede llevar a decisiones mal informadas o precipitadas. Además, este aislamiento puede generar un círculo vicioso donde el emprendedor se siente cada vez más solo y menos capaz de buscar ayuda, debido a que en el consciente colectivo de su circulo, “es el único que no debe verse vulnerable”; Uno de los aspectos más desafiantes del síndrome del emprendedor solitario es la dificultad para expresarse. Muchos emprendedores sienten que hablar sobre sus problemas o preocupaciones puede ser una carga para sus seres queridos o que puede generar incomodidad o estrés. Esto es particularmente cierto en culturas donde el éxito empresarial se valora altamente, y admitir luchas o fracasos puede verse como una debilidad.

Las emociones pueden jugar un papel crucial en cómo los individuos toman decisiones sobre inversión, ahorro, gasto, y otros aspectos financieros. Por ejemplo, el miedo al futuro o a la pérdida puede llevar a los emprendedores a ser demasiado conservadora en sus inversiones, perdiendo así oportunidades de mayor rendimiento, es decir, el simple hecho de “darle cuerda” a una emoción sin lógica, control o de forma aislada puede hacer que ese mismo efecto se produzca, es decir, que el miedo se haga realidad. Por otro lado, la avaricia generada por la aversión a la pérdida puede provocar que asuman riesgos excesivos, lo que podría resultar en pérdidas significativas, es decir, quiero ganar tan a toda cosa que termino perdiendo por que asumo mucho más riesgo que el debí asumir. La confianza excesiva en las propias habilidades para predecir el mercado puede llevar a decisiones de inversión poco prudentes, mientras que el pánico durante una caída del mercado puede provocar ventas masivas, exacerbando la volatilidad.

Para contrarrestar este síndrome, es crucial fomentar un ecosistema emprendedor más inclusivo y de apoyo en México. Esto puede incluir desde la creación de redes de apoyo entre emprendedores, mentorías, hasta el acceso a recursos de salud mental específicos para personas en el ámbito empresarial. Reconocer y hablar sobre el síndrome del emprendedor solitario es el primer paso para cambiar la narrativa y crear un entorno donde pedir ayuda y expresar vulnerabilidades sea visto como una fortaleza y no como una debilidad.

El camino hacia el éxito empresarial no tiene por qué ser un viaje solitario. Al abordar el síndrome del emprendedor solitario, podemos aspirar a un ecosistema empresarial en México donde el apoyo, la comprensión y la colaboración no sean la excepción, sino la norma. Este cambio no solo beneficiará a los emprendedores a nivel personal y profesional, sino que también contribuirá a un entorno empresarial más saludable y sostenible en el país.

Luis Raúl Billy Irigoyen Carrillo es maestro en Administración de Negocios en el área de Finanzas; Fundador de Clínica de Psicología Financiera