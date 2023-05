Todo indica que el peso después de tocar los niveles de $17.50 podría bajar a los $17.00 durante los próximos meses, aunque todavía podrían pasar muchas cosas.

Desde mayo del 2016 no se veía la cotización que el dólar alcanzó de $17.50 nivel que nunca pensamos se alcanzaría y mucho menos creíble para aquellos que apostaron al dólar, el cual, no ha sido una buena alternativa de inversión los últimos 3 años. El tener una moneda fuerte es una buena noticia sin duda, pero no refleja la realidad de la economía mexicana, pues, aunque el país tiene estabilidad financiera y no trae serios problemas de deuda, tampoco ha crecido, no genera empleos formales y gasta mucho en programas sociales que promueve el partido de Morena para jalar simpatizantes.

Cuando el dólar estadounidense baja su valor frente al peso (se reciben menos pesos por dólar), nos olvidamos de que muchas empresas mexicanas de todos los giros (hoteles, agrícolas, ganaderas, camaroneras, maquiladoras, fábricas de carros, etc.) que exportan a EUA, así, como muchas familias que reciben dólares estadounidenses a través de remesas, están siendo afectadas en sus ingresos.

Las empresas lo resienten en; sus ingresos, sus márgenes y utilidades. Varios empresarios ya me han comentado su preocupación, pero este debilitamiento del dólar, que podría durar, está poniendo muy nerviosos a muchos: Ya estuvo cerca de $17.50 pesos x dólar a principios de este mes de mayo y aún podría seguir bajando.

Las remesas son la “segunda fuente más grande de ingresos en dólares” del país, y ayudan a mantener estable a la economía de México de una manera importante.

En 2022, sumaron US $58.5 mil millones. Pero si el tipo de cambio sigue bajando y se mantiene así por un buen tiempo, las cosas se pueden poner muy difíciles para muchas familias y empresas.

Todo indica que el peso después de tocar los niveles de $17.50 podría bajar a los $17.00 durante los próximos meses, aunque todavía podrían pasar muchas cosas.

Como por ejemplo los capitales golondrinos, que son una importante razón en la oferta de dólares, este mes se han incrementado en $16,000 mdd, que sumadas a las exportaciones récords y a la elevada tasa de interés en pesos de 11.25 por ciento frente al 5.25 por ciento de EUA, han provocado que exista una enorme oferta de dólares en el país y que el peso se aprecie.

Algunos analistas opinan (Tendencias en los Mercados 15/05/2023) que tomando como año base el 2011 a la fecha, la inflación acumulada en EU es de 36.95 por ciento y la de México de 70.48 por ciento, por lo que la diferencia es de 24.48 por ciento; con un tipo de cambio promedio de 12.20 en enero de 2011, el tipo de cambio teórico debería rondar en las fechas actuales en los $15.20 pesos.

Lo anterior quiere decir que el peso todavía puede apreciarse más y si todo sale bien en el tema político, se podría ubicar entre $16 y $16.50 pesos por dólar en unos meses.

El Peso es de las divisas con mejor desempeño en lo que va del año, cotizando tan bajo como 17.50 frente al dólar, sin embargo, la sensibilidad a eventos macroeconómicos en el mundo, como lo vimos con la quiebra de varios bancos regionales en Estados Unidos en donde el Peso llegó a cotizar nuevamente por encima de $19.00, de suceder, puede tener un impacto relevante en la cotización del peso en el corto plazo.

Me parece que el superpeso seguirá así hasta que haya un sentimiento en el mercado de mayor riesgo.

Por lo pronto el tipo actual permite combatir de mejor manera a la inflación al abaratar los insumos o componentes que se importan. Por lo que el Banxico va a seguir tratando de mantener el diferencial de tasas de interés, aunque la duda actual es si lo quiera aumentar a más de 6 puntos porcentuales.

Aunque no se estima necesario, el mercado está tranquilo y apuesta más por la manutención del nivel de tasas de 11.25 por ciento.

En virtud de la enorme sobre oferta de dólares actual, esperamos ver al Peso cotizando en un rango de 17.50 a 18.50 ya que los flujos continúan aumentando y favoreciendo a México gracias al nearshoring, las remesas y el ciclo de alzas de Banxico.

Creemos que 17.50 es un piso importante, considerando que los riesgos políticos aumentarán a medida que se acerquen las próximas elecciones.

En caso de que Banxico decida desvincularse de la Fed, no aumentando su tasa de interés, el riesgo de depreciación crecería y el tipo de cambio podría rebasar y cotizar por encima de 19.00

Para aquellos inversionistas, que tienen deudas en dólares o especuladores, si el tipo de cambio se mantiene por debajo de los $18 pesos es buen momento para acumular.

Para los que me preguntan en donde invierten su dinero, recomiendo en pesos, los Cetes a 28 días son una buena opción, ya están en 11.25 por ciento.

También recomendaría la inversión en Cetes a 90 y 180 días, pagan el 11.55 por ciento y 11.65 por ciento y son inversiones seguras. coppelfca@hotmail.com