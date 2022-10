El testamento: cuidar a los nuestros más allá de la muerte

Un testamento es una manera de demostrar lo mucho que nos importa el bienestar de nuestros seres queridos y colegas de años

Quizá porque septiembre es el mes del testamento en México, un colega aprovechó para compartirme una fábula que encontró en Internet y que trataré de resumir aquí. La Muerte visita a un hombre de 100 años para llevárselo al otro lado, pero el señor no tiene intención de marcharse porque tiene tanto por hacer todavía: añadir una habitación a su casa, asegurarse de que su viuda quedará bien cubierta el resto de sus días, que uno de sus nietos obtenga un buen trabajo. La Muerte, y sé que varias personas que leen esto seguro también lo pensaron, le contesta que cómo es posible que con sus 100 años de vida no haya tenido espacio para hacer algo de todo eso. No hay fecha que no se cumpla, pues, así que se lo lleva.

La intención era reírnos un poco de la situación, que sí hicimos, pero al final me quedó un sabor de boca un tanto amargo. ¿Quién querría pensar en el día que muera, para así poner todos sus asuntos en orden para sus familiares y negocios? Ciertamente, no es un tema reconfortante, e imaginar que nuestros hijos o nietos crecerán y tendrán nuevos logros y recuerdos sin nosotros puede ser doloroso. Sin embargo, la inevitabilidad de la muerte no está en discusión, y precisamente porque ya no tendremos oportunidad de ayudar o encargarnos de ciertos asuntos a partir de cierto punto, un testamento es una manera de demostrar lo mucho que nos importa el bienestar de nuestros seres queridos y colegas de años. Ten presente que es mejor dejar legados que copropiedades por lo que dice el dicho: “Del partir las tierrecillas, nacen las mil rencillas”.

Por eso es importante tener un testamento claro, en orden y actualizado, en caso de que ocurra lo inevitable. Es un documento que debería existir en todas las familias, independientemente de su posición social o prominencia económica, aunque se vuelve mucho más indispensable cuando se trata de una persona que está al frente de una empresa familiar. El testamento deberá de tomar en cuenta a los herederos, inversionistas, accionistas y puestos clave.