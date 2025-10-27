Empresas familiares que sobreviven, pero ya no viven

El legado que vale la pena dejar no es una empresa que “se mantuvo”, sino una que evolucionó, retó sus límites y se atrevió a seguir creciendo, incluso cuando no tenía la necesidad urgente de hacerlo.

Hay un enemigo silencioso que se infiltra en muchas empresas familiares. No aparece en los estados financieros ni en las reuniones de consejo. No se refleja en la cuenta de resultados, pero se siente. Se respira. No es la crisis, ni el mercado, ni la competencia. Es algo mucho más sutil: la comodidad disfrazada de estabilidad. John D. Rockefeller lo decía sin rodeos: “La pobreza cómoda es más peligrosa que la miseria.” Y tenía razón.

La herencia del

“está bien así”

Muchas empresas familiares nacen con hambre. Hambre de crecer, de abrirse camino, de sobrevivir. El fundador suele ser una persona decidida, que arriesga, que trabaja hasta tarde, que no espera que las cosas pasen, sino que las provoca. Pero con el paso del tiempo, ese fuego se va apagando. Las siguientes generaciones ya no tienen hambre. Tienen herencia. Y con ella llega la trampa: La empresa funciona. Da para vivir. Paga los sueldos. Las vacaciones. El colegio de los niños. El mantenimiento del estilo de vida. No hay sufrimiento, pero tampoco crecimiento. Entonces aparece la pobreza cómoda: Ese estado en el que todo está “bien”... pero nada está evolucionando. Ya no se invierte en innovación. Se evitan los riesgos. Se repite la misma fórmula, año tras año. Y cuando alguien propone algo nuevo, la respuesta es: “Así siempre ha funcionado.” ¿Qué se pierde? Todo. La visión. La pasión. La relevancia. La conexión con el cliente. La competitividad. Pero sobre todo, se pierde el alma emprendedora que le dio origen a esa empresa. Rockefeller lo ilustraba con una historia simple: un joven que consiguió un buen trabajo en un banco. Buen salario, cero riesgos. Todos lo felicitaban. Quince años después, seguía en la misma silla. No era pobre, pero había dejado de crecer. Eso mismo le pasa a muchas empresas familiares: siguen vivas, pero dejaron de crecer hace años. Operan en automático. Administran el pasado. Se sienten exitosas porque no han fracasado, sin darse cuenta de que simplemente dejaron de moverse.

El veneno lento