Empresas sin cerebro

La que sale mal se atribuye a la mala suerte, al mercado o al gobierno. La intuición de un empresario con experiencia vale, pero como hipótesis, no como veredicto. La intuición dice hacia dónde mirar. El cerebro comprueba si ahí hay algo

Hay empresas con músculo de sobra. Venden, contratan, abren sucursales, mueven inventario y trabajan largas jornadas. Tienen incluso corazón, un equipo comprometido y un dueño que le pone alma a todo. Lo que no tienen es cerebro. Y una empresa sin cerebro puede moverse durante años, pero casi nunca sabe hacia dónde, ni por qué, ni si lo que hizo ayer funcionó.

Conviene aclarar algo. Una empresa sin cerebro no es una empresa sin gente inteligente. Suele estar llena de personas capaces y bien intencionadas. Lo que le falta es un sistema que piense, es decir, una forma de decidir con información, de recordar lo que pasó y de aprender de lo que salió mal.

El cerebro cumple tres funciones que toda organización necesita y que muchas descuidan. La primera es la memoria. Muchas empresas viven en la cabeza del dueño. Si él no está, nadie sabe por qué se fijó ese precio, por qué se eligió ese proveedor o por qué se canceló aquel proyecto. Cuando la memoria de un negocio es una persona, no tiene memoria, tiene dependencia. Y se repiten los mismos errores, porque nadie recuerda que ya se cometieron.

La segunda es el sistema nervioso, ese que lleva la información desde la periferia hasta el centro. En una empresa son los reportes, los indicadores y lo que el vendedor sabe del mercado. Cuando falla, el dueño decide a ciegas. Una empresa puede perder clientes durante meses sin que la dirección lo note, igual que alguien puede lastimarse y no sentir dolor hasta que la herida ya es grave.

La tercera es el juicio, la capacidad de pensar antes de actuar. Aquí está el corazón del problema, porque la empresa sin cerebro decide por corazonada. Se abre una sucursal porque la zona “se siente bien”, se baja un precio porque “la competencia lo hizo”, se contrata a alguien porque “cayó bien en la entrevista”. El problema no es que sean decisiones necesariamente equivocadas, es que nadie sabe si fueron buenas, porque nadie las midió. La corazonada que sale bien se celebra como talento. La que sale mal se atribuye a la mala suerte, al mercado o al gobierno. La intuición de un empresario con experiencia vale, pero como hipótesis, no como veredicto. La intuición dice hacia dónde mirar. El cerebro comprueba si ahí hay algo.

Detrás de esto hay una explicación psicológica conocida. Recordamos los aciertos de nuestra intuición y olvidamos los fallos, y la confianza crece más rápido que la evidencia. A eso se suma el sesgo de autoridad, donde la opinión de quien manda pesa más que cualquier dato, y una cultura que castiga el error, en la que nadie se atreve a llevarle al jefe números que contradigan lo que cree. El resultado es una organización donde piensa uno solo, y el resto obedece o se calla.

Hay además un factor que vuelve todo esto más engañoso, y es el propio mercado. Muchos giros de negocio funcionan muy bien porque el mercado así lo decide, porque existe una afinidad natural entre lo que se vende y lo que la gente quiere comprar. En esas condiciones casi cualquier empresa parece buena, las ventas suben, el flujo alcanza y las corazonadas se confirman solas. El dueño atribuye el resultado a su talento, cuando buena parte lo puso el entorno. La afinidad del mercado no es una capacidad de la empresa, es un préstamo.

Y los préstamos se cobran. En los últimos siete años lo hemos visto más veces de las que nos gustaría, con una pandemia de salud, con temporadas de violencia que paralizan una ciudad, con ciclos en que la liquidez baja y el dinero deja de moverse. Entonces la afinidad se reduce, la gente prioriza lo esencial y el mercado se contrae. Si en ese momento la empresa sigue viajando sin cerebro, la fórmula del caos está completa, ventas a la baja, costos que no se ajustan y decisiones de pánico. Y queda claro algo incómodo: no hacer bien las cosas en el centro de la empresa no ayuda a sobrevivir cuando el mercado se contrae, pero tampoco ayuda a crecer más cuando el mercado está en bonanza. En la bonanza, la empresa sin cerebro sube con la marea, igual que todas. Solo la que piensa aprovecha la ola para quedarse con más.

Entonces, ¿cómo se le construye cerebro a una empresa? No hace falta una consultoría millonaria. Hace falta documentar las decisiones importantes y su razón, para que la empresa recuerde. Definir tres o cuatro indicadores que lleguen a la dirección cada semana, para que sienta. Y antes de cada decisión grande, hacerse dos preguntas básicas, con qué datos estamos decidiendo y cómo sabremos dentro de seis meses si acertamos.

Una empresa puede crecer con intuición, pero solo puede sostenerse con criterio. La intuición enciende la idea. Pero son los datos los que deciden si esa idea merece el dinero de la empresa.