Si hay un tipo de empresa que debe especializarse en dominar las habilidades blandas, también llamadas soft skills, son las empresas familiares, por dos razones: el difícil equilibro entre empresa y familia, y la llegada de la inteligencia artificial

En el futuro todos somos agentes digitales

Pero hay esperanza: estas tecnologías pueden imitarnos, pero no pueden ser creativas por sí mismas. Son, al final del día, herramientas. ¿Cómo podemos aprovecharlas? Según el informe de McKinsey, titulado “Five Fifty: Soft skills for a hard world”, lo primero que haremos como sociedad será aprender a operar estas tecnologías con conocimiento cada vez más especializado. Hace treinta años se decía que quien no aprendiera computación se volvería un analfabeta funcional. Hoy en día prácticamente todo el mundo sabe utilizar una computadora o un teléfono inteligente. Para 2030, quien no tenga al menos habilidades básicas de programación quedará rezagado. Así lo ilustra el informe de McKinsey:

“Nuestra investigación sugiere que, para el año 2030, el tiempo dedicado a usar habilidades tecnológicas avanzadas aumentará en un 50 por ciento en Estados Unidos y en un 41 por ciento en Europa. La expectativa es que la necesidad de habilidades avanzadas en TI y programación crezca más rápidamente, lo cual podría aumentar hasta en un 90 por ciento entre 2016 y 2030. Las personas con estas habilidades inevitablemente serán una minoría. Sin embargo, también hay una necesidad significativa de que todos desarrollen habilidades digitales básicas para la nueva era de la automatización. Descubrimos que, de las 25 habilidades que analizamos, las habilidades digitales básicas son la segunda categoría de crecimiento más rápido, aumentando en un 69 por ciento en Estados Unidos y en un 65 por ciento en Europa”.