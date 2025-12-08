¿Eres Tortuga o Gallo? Descubre qué frena tu empresa

La Tortuga debe decidir. El Gallo debe sostener. La perfección paraliza, pero la impulsividad también destruye. Por eso funciona este modelo: Decisión rápida + Ejecución pequeña + Corrección ágil

Justo ahora, cuando las empresas están definiendo sus prioridades rumbo al 2026, la parálisis estratégica está marcando la diferencia entre las que avanzan y las que solo sobreviven.

El martes pasado tuve dos reuniones seguidas que parecían polos opuestos, pero acabaron en el mismo lugar: estancamiento empresarial.

A las 9:00 am me encontré con Pablo, dueño de una fábrica de muebles con 20 años en el mercado. Empresa sólida; facturación idéntica desde hace cinco años. Le propuse invertir en una línea que conectara con un segmento joven en crecimiento y respondió con un catálogo de excusas: “La economía está inestable”, “esperemos a ver qué pasa en las elecciones”, “no quiero arriesgar el flujo de efectivo”. Tiene recursos —pero no quiere decidir.

A las 11:00 am entró Jorge, emprendedor tecnológico con energía desbordante. Su empresa crece, pero es un caos. “Alberto, tengo tres opciones: entrar a Colombia, lanzar una app o comprar un competidor. Siento que debo hacer algo ya, pero me da pánico equivocarme. Al final apago fuegos operativos y no decido nada”. Jorge tiene voluntad; no tiene norte.

Dos extremos, un mismo síntoma: parálisis estratégica. Porque tanto el que no quiere avanzar como el que avanza en todas direcciones, termina sin avanzar.