Estrategia en el caos: siete pilares inmutables

“Si quieres una estrategia ganadora, deja de mirar las noticias y revisa estos siete pilares estratégicos que no van a cambiar”

El mundo actual parece diseñado por un guionista de suspenso con insomnio. En apenas unos meses, hemos visto noticias que habrían parecido imposibles: la captura de Nicolás Maduro en una operación cinematográfica, el deseo de Donald Trump de comprar Groenlandia, la guerra de aranceles globales y el bombardeo de Irán con la sorprendente respuesta de ataques a instalaciones en Arabia Saudita.

Ante tal volatilidad, la pregunta que más recibo en las salas de juntas es: “¿Cómo diablos planteo una estrategia sólida si no sé qué locura pasará mañana?”.

Jeff Bezos tiene la respuesta más inteligente al respecto. Él comenta que siempre le preguntan qué cambiará en los próximos diez años, pero casi nunca qué es lo que NO cambiará. Bezos afirma que es imposible construir un negocio sobre variables; la estrategia se edifica sobre lo inmutable. Su lógica es aplastante: “En diez años, ningún cliente me dirá: ‘Jeff, me encantan tus productos, pero ojalá fueran más caros’, o ‘ojalá los paquetes tardaran más en llegar’”.

Si quieres una estrategia ganadora, deja de mirar las noticias y revisa estos siete pilares estratégicos que no van a cambiar:

El Cliente. El valor lo define el mercado, no nosotros. No gana el mejor producto, sino el que el cliente entiende y justifica como valioso. Entender qué le duele, cómo decide y cómo compra es el cimiento de cualquier plan. Antes de ejecutar, define tu mercado objetivo; no puedes ser el mejor para todos. Solo así sabrás si el crecimiento deberá venir por captación de nuevos clientes o por mayor penetración en clientes actuales.

La Originalidad. Hacer lo mismo que tu competencia, al mismo precio y de la misma forma, no es estrategia; es pereza. El mercado solo premia la diferenciación. Si tu cliente no percibe una diferencia tangible, tu única variable será el precio, y esa es una carrera hacia el fondo donde nadie gana. Asegúrate de que tus diferenciadores sean, a la vez, los motivos reales de compra.

Los Sacrificios. Estrategia es, en esencia, decidir qué NO hacer. No puedes atender todos los canales, segmentos, ni vender todos los productos simultáneamente. Definir a qué clientes sí y a cuáles no ir (Modelo de Intensidad Salexperts) es clave para no dispersar esfuerzos. Una estrategia ganadora acepta que la especialización requiere renuncia.

La Acción. Un plan brillante con ejecución mediocre perderá ante un plan sencillo bien ejecutado. La venta es un proceso, no un evento de suerte. El seguimiento, la disciplina y el ritmo de trabajo convierten las ideas en resultados. Sin indicadores claros (pipeline, conversión, actividad), no hay gestión ni mejora posible.

La Flexibilidad. Mantener una estrategia rígida en un mercado volátil es un suicidio. Ajustar el rumbo con base en el aprendizaje y los datos no es “reaccionar”, es evolucionar de forma estratégica.

Rentabilidad. Debes tener claridad absoluta sobre qué productos, servicios, clientes o regiones aportan realmente el margen necesario para la salud presente y futura del negocio. No todo lo que factura, suma.

La Marca. Cuida que tu marca refleje y comunique tus ventajas competitivas para que el mercado las entienda. En tiempos de crisis, tu marca será, quizás, el último activo con el que cuentes para transformar o rescatar tu negocio.