FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo

Muchos gerentes justifican sus malos resultados culpando a la competencia o al cliente que solo busca precio. Si quieres cobrar tarifas premium sin regateos, aprende del Mundial y domina estos cuatro conceptos

La fiebre mundialista ya está aquí y, con ella, la locura por conseguir un boleto, llegando a costar 450,000 pesos para la final. Para un analista novato, los precios exorbitantes se explican con un simple cruce de oferta y demanda. Sin embargo, para los líderes de negocios, el Mundial es una clase magistral sobre cómo construir un valor percibido tan alto, que el precio pasa a segundo término. Muchos gerentes justifican sus malos resultados culpando a la competencia o al cliente que solo busca precio. Si quieres cobrar tarifas premium sin regateos, aprende del Mundial y domina estos cuatro conceptos:

1. El Valor Percibido Total

Philip Kotler, el padre del marketing moderno explica que el cliente compra un balance entre el valor recibido total (resultados, confianza, experiencia y reducción de riesgos) y el costo total (dinero, tiempo y energía). La FIFA no te vende un asiento de plástico bajo el sol; te vende la emoción colectiva y el derecho eterno de decir: “Yo estuve ahí”. Si tu cliente te regatea tu cotización, es porque estás vendiendo características técnicas aburridas (el asiento bajo el sol). No bajes el precio; eleva el valor psicológico de tu solución con resultados concretos y beneficios tangibles para el cliente.

2. El ‘Efecto Veblen’

El economista Thorstein Veblen descubrió una anomalía: existen bienes cuyo atractivo aumenta a medida que su precio sube porque operan como símbolos de estatus y exclusividad absoluta. Un pase VIP mundialista no se desea a pesar de ser caro; se desea porque es obscenamente caro. Si posicionas tu servicio como el “estándar de oro exclusivo para empresas de élite”, el precio alto se convierte en tu mejor argumento de venta: una garantía implícita de calidad (la cual deberás cumplir). Deja de competir en el fango por ser barato.

3. Diferenciación Enfocada

Para el gran gurú de la estrategia, Michael Porter, el peor pecado es la tibieza de intentar ser todo para todos. La diferenciación real ocurre cuando decides, deliberadamente, ser único en algo que el mercado valora con locura. El Mundial se aisló por completo en un nicho de experiencia irrepetible. En tu caso, la pregunta clave es simple: ¿qué haces de manera distinta y mejor que tus competidores, y por qué eso le importa al cliente? Si tu propuesta luce igual a la de otros, el mercado te obligará a competir por precio.

4. Cobertura Estratégica y Demanda (Metodología Salexperts)

En Salexperts entendemos la demanda como el deseo de compra provocado por tu producto, precio y posicionamiento. Pero esa fuerza debe aterrizar en el mercado correcto a través de una cobertura efectiva. Cuando expandes estratégicamente tu alcance, empiezas a generar tracción donde existe la verdadera capacidad de compra. El Mundial ilustra bien esta lógica: al abrir la cobertura simultáneamente sobre tres mercados gigantescos (México, EE. UU. y Canadá) y mantener un inventario limitado de asientos, la demanda se concentró y desbordó de forma natural. Si tu cliente te regatea, amplía tu cobertura hacia donde sí hay dinero; tu posicionamiento hará el resto.

Reflexión final