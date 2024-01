Si piensas que has recibido amplias bendiciones en la vida y en agradecimiento, quieres ayudar a los demás, pero no sabes cómo, sigue leyendo. Si no, te sugiero saltar el artículo

De todas las definiciones que me ha tocado ver, la que más me gusta es la de la madre Teresa de Calcuta: Da hasta que te duela. A mí me gusta el siguiente ejemplo: te sirven una orden de cuatro enchiladas y hay alguien con hambre cerca de ti. Si comes hasta saciarte, te sobra una y se la das, no es filantropía. Pero si compartes una antes de comer el resto, sí lo es. Es decir, dar de lo que tienes, no de lo que te sobra.

La filantropía, que se hace con el objetivo de conseguir éxito económico, deja de serlo, ya que su definición es la inversión desinteresada de recursos para intentar mejorar la comunidad.

Si piensas que has recibido amplias bendiciones en la vida y en agradecimiento, quieres ayudar a los demás, pero no sabes cómo, sigue leyendo. Si no, te sugiero saltar el artículo.