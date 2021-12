Finanzas personales y salud financiera

En general, los mexicanos no tienen cultura del ahorro, el gobierno no lo fomenta y la banca comercial no hace accesibles los diversos instrumentos de ahorro ante los requisitos que exige, cobra comisiones altas y ofrece pobres rendimientos”.

Ahora con la llegada del fin del año, las empresas reparten en este mes de diciembre a los empleados y funcionarios, sus aguinaldos, bonos anuales, compensaciones especiales y hasta reparten algunos Fondos o Cajas de Ahorro.

Los empleados se sienten con liquidez y la mayoría, lo que primero piensan es; que comprar, o, como gastarlo. Sin embargo, también piensan en como ahorrar parte de esa liquidez que reciben. Por esta razón varios lectores de esta columna me escriben para preguntar por “alternativas para poder ahorrar su dinero y lograr buenos rendimientos”.

Hasta ahora, los mecanismos más utilizados por la mayoría de los que me escribieron son: las cuentas de ahorro, las cuentas de nómina, los pagarés a plazo fijo, Cd’s y en algunos casos Fondos de Inversión de deuda con liquidez semanal y quincenal. La mayoría me dice que están contentos con el trato que les da el banco, pero están inconformes con los bajos intereses que les dan. Ahora las tasas de interés de referencia en México han aumentado al 5 por ciento y también las de las alternativas de ahorro e inversión, aunque siguen siendo negativas contra la inflación, por que también la inflación aumentó a niveles por encima del 6.50 por ciento anual y se espera que en enero del 2022 supere el 7 por ciento en nuestro país.

El problema de lo anterior es, que todas las alternativas bancarias de ahorro e inversión pagan rendimientos anualizados inferiores al 5 por ciento, es más, entre todas promedian rendimientos de 3.50 por ciento al 2.25 por ciento los cuales están muy lejos de poder superar la tasa de inflación. Esto quiere decir que su dinero, al no poder crecer por encima de la inflación, no va a aumentar en forma real, pero, el objetivo de su inversión si aumentará a la tasa de inflación, por lo que no podrá adquirirlo.

Los bancos tienen un dicho, a mayor monto mayor tasa, así que el pequeño y mediano inversionista tiene pocas alternativas para mejorar su tasa de interés y ganar más.

Los Fondos de Inversión de deuda son en estos casos la mejor alternativa para este ahorrador, el problema es que no pagan una tasa fija, esto quiere decir que tienen volatilidad, unos meses pagan una buena tasa y otros meses no, aunque promedian en el año una tasa de interés entre 1 a 2.50 puntos abajo del Cete de 28 días. La sugerencia es; la diversificación, aquel dinero que necesite o que vaya a ocupar, tarde que temprano, que se invierta en un Fondo de Inversión de deuda con liquidez diaria o quincenal.

Otra parte de su dinero, 15-20 por ciento se invierta en un Fondo de Inversión de Renta Variable en dólares. Como puede ser el ACTI500 o Robotik de Banco Actinver, el Acti500 ha ganado este año el 30 por ciento y el Robotik el 27 por cientos.

Estos rendimientos se promedian con la otra parte de su inversión y logran detonar el rendimiento de su portafolio a dos dígitos, algo que no se pudiera lograr con una alternativa de renta fija. Es cierto que la renta variable tiene más volatilidad, pero si en lugar de pagar el 30 por ciento o el 27 por ciento pagara el 20 por ciento y el 15 por ciento, de todas formas, se lograría un rendimiento anual muy superior a cualquier alternativa bancaria de renta fija. No hay que temerle a la diversificación, es una forma de bajar el riesgo y de lograr buenos rendimientos.

El desempleo derivado de la pandemia de Covid y por recortes en las empresas este año, ocasionó que muchos trabajadores se quedaran sin recursos para mantener a sus familias, lo que los orilló a echar mano de los recursos de su Afore. A tal grado que este año los mexicanos rompen récords de retiros de su cuenta de Afore.

Como la Ley estipula, que los trabajadores pueden disponer de este dinero por desempleo, fue un alivio contar con estos recursos. El problema es que hay un impacto negativo en los Fondos del trabajador para su retiro, como consecuencia del retiro por desempleo realizado. El otro problema es que no se le dice al trabajador las consecuencias negativas que tendrá por retirar estos fondos de su Afore y no pensar en devolverlos. Puede perder semanas de cotización ante el IMSS o ver reducida su pensión lo cual es muy malo. Si no hay otra alternativa, hay que utilizar los recursos, pero la sugerencia es reintegrarlos en cuanto se pueda.

En general, los mexicanos no tienen cultura del ahorro, el gobierno no lo fomenta y la banca comercial no hace accesibles los diversos instrumentos de ahorro ante los requisitos que exige, cobra comisiones altas y ofrece pobres rendimientos.

Las Afores son una alternativa para ahorrar, logran buenos rendimientos en el largo plazo, se pueden además hacer aportaciones voluntarias cada año y hacerlas deducibles del ISR, pero los recursos están etiquetados para el retiro, por lo que este dinero destinado para la pensión no puede ser utilizado para todo. Se necesita pensar en crear un fondo para emergencias, mismo que se podría ir formando, ahorrando en un fondo de inversión de liquidez diaria, entre el 5 al 15 por ciento de lo que ganamos. Hay que tener la disciplina para hacerlo, los beneficios se observarán en un año, pero habrá confianza y seguridad al tener dinero para cualquier imprevisto que se le presente a la familia.

El dinero cuesta mucho ganarlo, hay que invertirlo bien.