Gestión financiera ¿No tienes historial crediticio y necesitas un préstamo? Esto es lo que debes saber

Acceder a un préstamo sin un historial crediticio es una de las dificultades más frecuentes para quienes se acercan por primera vez a los servicios financieros. La ausencia de registros bancarios excluye a muchas personas de las evaluaciones de las instituciones tradicionales y dificulta hacer frente a gastos imprevistos. AvaFin ha introducido un modelo completamente digital que permite solicitar un préstamo en línea en tiempos rápidos y con procedimientos transparentes. Esta modalidad permite comenzar a construir un historial financiero personal.

Qué significa no tener un historial crediticio

La falta de un historial crediticio implica la ausencia de información oficial sobre los hábitos de pago y el uso de instrumentos financieros. Sin estas referencias, las instituciones no cuentan con parámetros para evaluar la confiabilidad y tienden a rechazar las solicitudes o a limitar los montos, incluso cuando los ingresos del solicitante son regulares. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2023 alrededor del 61 por ciento de la población adulta no disponía de un historial crediticio formalizado. Este dato explica por qué una parte considerable de las solicitudes no supera los filtros iniciales de los bancos y confirma la relevancia de herramientas alternativas para acceder a recursos financieros esenciales. En ausencia de registros, afrontar gastos imprevistos o planificar compras a largo plazo se vuelve mucho más difícil. Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 refuerzan esta tendencia: apenas el 37,3 por ciento de la población entre 18 y 70 años cuenta con algún tipo de crédito formal, mientras que un 36,2 por ciento declara tener deudas activas. De estas personas, casi un 27,3 por ciento señaló haber tenido retrasos en los pagos, lo que dificulta aún más la construcción de un historial positivo.

Las dificultades de acceso a préstamos personales

La ausencia de historial crediticio se refleja en un mecanismo de exclusión que afecta a millones de personas. Los bancos basan sus decisiones en el análisis de los antecedentes: sin un registro de pagos puntuales o de obligaciones cumplidas, el solicitante se clasifica como de alto riesgo. Este enfoque genera un número significativo de rechazos, incluso cuando se trata de sumas reducidas, y en los casos de aprobación impone condiciones más costosas, con tasas de interés elevadas o solicitudes de garantías personales. El problema no se limita a un solo préstamo. La falta de historial obstaculiza el acceso a herramientas básicas como tarjetas de crédito, financiamientos para la compra de electrodomésticos, servicios a plazos o líneas de crédito para pequeños negocios. Sin estos instrumentos, las familias no solo encuentran más difícil enfrentar imprevistos, sino que también se ven limitadas en la planificación económica a mediano plazo. Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestran el alcance de esta exclusión: en 2023 sólo el 39 por ciento de los adultos disponía de un historial crediticio activo. Esto significa que más de la mitad de la población queda fuera de los circuitos financieros formales, con consecuencias directas sobre la capacidad de ahorrar, invertir o acceder a servicios que requieren una evaluación crediticia positiva. El efecto final es una fractura social que separa a quienes pueden consolidar su posición económica de quienes carecen de las herramientas necesarias para lograrlo. Además, el análisis de la CNBV revela que el índice de morosidad bancaria cerró 2024 en un 2,02 por ciento, con una incidencia más alta en los créditos personales, donde el nivel de impago alcanzó el 4,66 por ciento. Esta diferencia evidencia que los préstamos de consumo sin garantía siguen siendo uno de los segmentos más vulnerables dentro del sistema financiero.

¿Cómo solicitar un préstamo sin historial crediticio con AvaFin?