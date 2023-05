Es ingenuo esperar que propietarios que no comprenden a profundidad el negocio serán capaces de gobernar a ejecutivos expertos. El Consejo no puede sustituir empresarios desconocedores. Gobernar a través del consejo es una tarea que demanda visión, liderazgo y experiencia, y exige mucha dedicación y empeño. Muchas compañías de familia que llegan a una generación donde no hay empresarios, caen en el sueño de resolver su falta de liderazgo a través de un sistema de gobierno que supla esa carencia.

