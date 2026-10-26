Hacer bien las cosas internamente, vs El Mercado

El mercado decide cuánto está dispuesta la gente a pagar por lo que vendes. Tu organización decide cuánto cuesta producirlo, entregarlo, corregirlo y cobrarlo. Y la utilidad vive justo en esa distancia

Casi todas las empresas se miden mirando hacia afuera. Cuánto vendió la competencia, cuánto creció el sector, qué precio puso el de enfrente, qué promoción lanzó el vecino. Son preguntas razonables, pero tienen un defecto: ninguna de sus respuestas depende de nosotros. El mercado es una fuerza que se observa, se interpreta y se aprovecha. Lo que realmente se controla está en otro lado, adentro de la empresa. Y ahí es donde muchas descuidan lo que más importa.

La diferencia entre ambos terrenos se resume en una frase: el mercado fija el precio, pero la empresa fija el costo. El mercado decide cuánto está dispuesta la gente a pagar por lo que vendes. Tu organización decide cuánto cuesta producirlo, entregarlo, corregirlo y cobrarlo. Y la utilidad vive justo en esa distancia. Dos negocios pueden vender exactamente lo mismo, al mismo precio y al mismo cliente, y terminar el año con resultados opuestos, solo porque uno hizo bien lo de adentro y el otro no.

Sin embargo, la tentación de reaccionar al mercado es enorme. Es más fácil copiar una promoción que revisar por qué los pedidos salen con errores. Es más cómodo bajar el precio porque “la competencia lo bajó” que descubrir en qué parte del proceso se escapa el dinero. Es más llamativo abrir un nuevo canal de ventas que ordenar la cobranza. Hacer lo de afuera genera movimiento y se nota. Hacer bien lo de adentro es silencioso, repetitivo y casi nunca se aplaude. Pero es lo único que sigue funcionando cuando el mercado cambia de humor.

Pensemos en una ferretería que ve cómo la tienda de enfrente anuncia descuentos de quince por ciento. Para no perder clientes, iguala la oferta sin revisar su margen. Vende más durante un mes, y al cerrar descubre que trabajó el doble para ganar lo mismo, o menos. La competencia pudo ofrecer ese descuento porque compra por volumen. La ferretería lo ofreció porque tuvo miedo. Respondió al mercado sin conocerse a sí misma.

Aquí aparece un problema psicológico muy parecido al de las finanzas personales. Quien se compara todo el tiempo con los demás rara vez se siente en paz con lo que tiene. Si ve que el vecino cambió de camioneta, empieza a sentir que le va mal, aunque sus números estén sanos. Las empresas viven lo mismo. Un dueño que revisa a diario qué hace la competencia termina tomando decisiones desde la ansiedad, no desde la estrategia. Compararse constantemente con el mercado se vuelve una forma de ansiedad organizacional, donde el ánimo de la dirección depende de lo que hagan otros y la empresa pierde el rumbo propio.

La comparación externa tiene su lugar, y conviene decirlo con claridad. Saber cómo está el sector, qué precios se manejan y hacia dónde va el cliente es información valiosa. El error está en convertirla en la única vara de medida. Un número del mercado sin un número propio con el cual contrastarlo es solo un dato. Si el sector creció cinco por ciento y mi empresa creció seis, parece una buena noticia. Pero si mis costos subieron ocho, ese crecimiento me dejó más ocupado y más pobre. El mercado me dijo que iba bien. Mi interior habría dicho otra cosa.

¿Qué significa entonces hacer bien las cosas internamente? Significa que los procesos funcionen sin depender del heroísmo de alguien. Que se conozca cuánto cuesta realmente cada producto o servicio. Que la cobranza sea una rutina y no una persecución. Que el equipo sepa qué se espera de él y reciba retroalimentación a tiempo. Que las conversaciones difíciles ocurran antes de que se vuelvan conflictos, y que las decisiones se tomen con información y no con corazonadas. Nada de esto sale en los reportes del sector. Todo esto determina cuánto del dinero que entra se queda.

Hay además una ventaja que casi nunca se menciona: la solidez interna no solo ayuda a sobrevivir cuando el mercado se contrae, también ayuda a crecer cuando el mercado se expande. Una empresa ordenada puede atender un pico de demanda sin colapsar, negociar mejor con proveedores, financiar su crecimiento sin ahogarse y cumplir lo que promete. Una empresa desordenada, ante la misma oportunidad, vende más y se complica más. Por eso la buena noticia del mercado no sirve de nada a quien no está preparado para recibirla.

Para empezar a mirar hacia adentro no hace falta una gran estructura. Bastan tres preguntas que cualquier dueño puede hacerse cada mes. La primera, ¿cuánto me cuesta entregar lo que vendo? La segunda, ¿de cada peso que entra, cuántos centavos realmente me quedan? Y la tercera, ¿estamos haciendo hoy mejor las cosas de lo que las hacíamos hace seis meses? Si la respuesta a la última es afirmativa, la empresa avanza, sin importar lo que haga el mercado. Si es negativa, ningún viento a favor la salvará por mucho tiempo.

Medirse contra el mercado es útil para saber dónde estamos parados. Medirse contra uno mismo es indispensable para saber hacia dónde vamos. El mercado puede decidir si compran lo que vendes. Pero solo tu empresa decide si sabe qué hacer con ese dinero.