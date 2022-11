Insideout Branding ¿Su empresa tiene una cultura empresarial viva?

El Insideout Branding consiste en que las marcas se construyan desde adentro y afuera de la compañía, para ser consistentes en lo que dicen y hacen. Los colaboradores deben conocer los valores y esencia de la marca y ejecutarlos en su labor cotidiana, para comunicar a sus diferentes públicos lo que realmente son y así lograr una marca íntegra

Todos sabemos que los principales promotores de las compañías son sus propios colaboradores, quienes representan la misión, visión y valores que les han inculcado en su formación profesional dentro de la empresa. En varias ocasiones este tipo de capacitación no se lleva a cabo con la verdadera profundidad que esto amerita, posiblemente por la rutina diaria del trabajo o que la operación de la empresa absorbe tanto, que no permite que los colaboradores y la propia empresa vivan estos valores en todas sus decisiones y administración del negocio.

Esto implica que para que una estrategia de marketing funcione con sus clientes externos, primero debe hacerse una labor interna, donde todos los colaboradores entienden perfectamente lo que significa su marca, y esto no solo se refiere al logo, slogan o nombre, sino que va más allá de un gráfico, es conocer a detalle los valores y cultura de la marca y qué esto coincida con lo que se quiere comunicar hacia el exterior.

Esta tarea no resulta ser fácil, desarrollar una cultura de la empresa, implica dedicarle tiempo y un tanto de reflexión filosófica para entender qué representa realmente la marca y qué es lo que quiere transmitir a sus diferentes grupos de enfoque (clientes, colaboradores, proveedores, comunidad, entre otras).

Una de las estrategias más importantes que están integradas en el Insideout Branding, es el Endomarketing, la cual consiste en desarrollar estrategias de mercadeo para enamorar al cliente interno de la cultura, misión y valores de la compañía, en estricto sentido, primero se debe hacer marketing con el colaborador y luego con el consumidor. Generalmente los esfuerzos en este caso, son hacia afuera y no hacia adentro, es indispensable que los empleados conozcan perfectamente estos aspectos para que los transmitan y vivan en su actividad laboral de cada día. Esto comunicaría que la marca es consistente en todo lo que hace, que no genere confusión en el mercado.

Pero la primera pregunta que la empresa necesita hacerse es, si realmente existe una cultura empresarial, si se han establecido los valores que se quieren promover desde adentro y hacia afuera, si la misión y visión es entendida por todos los eslabones de la empresa.

Conocer si los colaboradores saben cuál es su propósito, del por qué hacen las cosas, cómo deben hacerlas y cómo deben ejecutar todo esto en su propuesta de valor. En algunas ocasiones el personal interno, trabaja en forma constante y profesional, pero nunca se ha detenido a pensar en por qué lo hace o para qué, o más allá de esto, qué significado tiene la marca, más allá de su logotipo o imagen gráfica.

Arturo Ortíz, mentor en Endeavor, comenta “una campaña no va a impactar de la forma deseada si no se empieza por comunicar hacia adentro, si no se hace partícipe a lo más importante que es nuestra gente”.

Cualquier esfuerzo de mercado primero debe comunicarse a detalle a todo el personal interno, pues son los embajadores de la marca, ellos son los protagonistas, antes que el cliente final.

Algunas compañías promueven valores familiares hacia sus diferentes grupos de enfoque, y resulta que dentro no se viven, por ejemplo, si algún colaborador solicita un permiso para un festival del colegio de su hijo y no es permitido que asista.

En otros casos, empresas que promueven la inclusión laboral y dentro de la organización, no existen personas con discapacidad que desempeñen una labor.

Aunado a los anteriores, existen muchas inconsistencias en diferentes culturas empresariales que se promueven, a través de su filosofía y valores, pero que realmente no se viven.

Reitero, no es una tarea fácil, pero si queremos que nuestra marca sea consistente en la comunicación de su misión, valores y ADN, deberá trabajar en esto de una manera consciente para que todos sus colaboradores estén en sintonía y el cliente final reciba lo que realmente la empresa quiere ofertar en su propuesta de valor.

Por último, una reflexión final: ¿En su organización existe realmente una cultura empresarial? ¿Sus colaboradores la conocen, la entienden y la viven día a día? Si no es así, ¡A trabajar se ha dicho, para ser una marca consistente e íntegra!

Articulista y Autor del libro “Merca Think, pasión + disrupción”

Conferencista en ICAMI Región Noroeste

ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo