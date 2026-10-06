$!Itinerario de 10 días por Egipto saliendo de México

Diez días en Egipto alcanzan para ver las Pirámides, navegar el Nilo entre Asuán y Luxor, visitar Abu Simbel y terminar con dos días de playa en el Mar Rojo. Este es el itinerario que mejor equilibra historia y descanso para quien viaja desde México. Con la distancia y las escalas, conviene aprovechar cada día. Si estás comparando opciones de viajes a Egipto desde México, esta guía te ayuda a entender cómo se reparte el tiempo, qué ver en cada ciudad y qué preparar antes de salir.

Antes de salir: vuelos, visa y mejor época

Cuenta con un día extra de cada lado: no hay vuelos directos entre México y Egipto, así que sales un día antes del Día 1 y llegas a casa un día después del Día 10. ● Vuelos: las conexiones más comunes desde la Ciudad de México o Cancún pasan por Europa, Estambul o el Golfo. Calcula entre 18 y 24 horas de viaje. ● Visa: los mexicanos la necesitan. Se obtiene al llegar al aeropuerto de El Cairo por 36 USD o en línea en visa2egypt.gov.eg antes de viajar. ● Pasaporte: debe tener al menos 6 meses de vigencia desde tu llegada. ● Mejor época: de octubre a abril. En verano, Luxor y Asuán superan con facilidad los 40 °C, aunque el Mar Rojo es agradable casi todo el año.

Días 1 y 2: El Cairo y las Pirámides

Día 1 – Llegada a El Cairo. Después de un vuelo tan largo, este día es para descansar. Tramita la visa en el aeropuerto si no la llevas lista, cambia algo de dinero a libras egipcias y duerme temprano: el jet lag desde México es de 8 o 9 horas. Día 2 – Pirámides de Guiza y Gran Museo Egipcio. Empieza temprano en la meseta de Guiza para ver Keops, Kefrén y Micerinos antes del calor y las multitudes, y no te pierdas la Esfinge. Por la tarde, visita el Gran Museo Egipcio, a pocos minutos de las pirámides. Ahí se exhibe la colección completa de Tutankamón, así que reserva al menos tres horas. Consejo: la entrada al interior de la Gran Pirámide se paga aparte. Vale la pena si no tienes claustrofobia, pero el pasillo es estrecho y empinado.

Días 3 a 6: Asuán, Abu Simbel y crucero por el Nilo

Día 3 – Vuelo a Asuán y Abu Simbel. Toma un vuelo nacional de El Cairo a Asuán (poco más de una hora) en lugar del tren nocturno, que tarda más de 12. Desde Asuán, visita los templos de Abu Simbel, excavados en la roca por Ramsés II. Está a unas tres horas por carretera, pero es una de las imágenes más impresionantes de todo Egipto. Día 4 – Templo de Filae y embarque. Llega en lancha al Templo de Filae, dedicado a la diosa Isis, y pasa por el Obelisco Inacabado. Por la tarde embarcas en el crucero. A partir de aquí, el barco es tu hotel y el paisaje del Nilo cambia en cada curva. Día 5 – Kom Ombo y Edfu. El crucero navega río abajo y se detiene en dos templos: Kom Ombo, dedicado a la vez a Sobek (el dios cocodrilo) y a Horus, y Edfu, el templo mejor conservado de Egipto. Día 6 – Luxor. Dedica la mañana a la orilla oeste: el Valle de los Reyes, el Templo de Hatshepsut y los Colosos de Memnón. Por la tarde, cruza a la orilla este para ver el Templo de Luxor y el enorme complejo de Karnak. Consejo: si quieres ver Luxor desde el aire, los paseos en globo salen al amanecer y se contratan aparte.

Días 7 a 10: playa en el Mar Rojo y regreso

Después de seis días de templos, dos días de playa son el mejor cierre. Hurgada está a unas cuatro horas por carretera desde Luxor y tiene aguas turquesas, arrecifes de coral y resorts para todos los presupuestos. Día 7 – Traslado a Hurgada. Desembarcas en Luxor y viajas por carretera hacia la costa. Llegas a tiempo para la puesta de sol. Día 8 – Día libre en el Mar Rojo. Haz snorkel o buceo entre arrecifes, toma un paseo en barco a alguna isla cercana o simplemente descansa. Si nunca has buceado, aquí hay cursos de iniciación para principiantes. Día 9 – Regreso a El Cairo. Vuelves a la capital por carretera o en un vuelo corto. Aprovecha la tarde para pasear por el mercado de Jan el Jalili y comprar recuerdos. Día 10 – Vuelo a México. Según el horario de tu vuelo, tendrás algo de tiempo libre antes de ir al aeropuerto. Esta combinación de historia y playa es tan popular que muchas agencias la ofrecen como paquete. Un recorrido de Egipto y Mar Rojo sigue casi la misma ruta y resuelve los traslados internos, el crucero y la guía en español.

¿Cuánto cuesta y qué debes considerar?

El costo depende sobre todo de la temporada y del tipo de hotel. Un paquete organizado de 10 días con hoteles 5 estrellas, crucero y guía en español parte de unos 2,100 USD por persona en temporada baja (mayo a septiembre), y sube en temporada alta (octubre a abril). Aparte del paquete, suma estos gastos:

Tres consejos finales: lleva dólares en efectivo (los pesos son difíciles de cambiar), usa ropa ligera que cubra hombros y rodillas para templos y mezquitas, y toma solo agua embotellada.

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