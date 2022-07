Juego online en México se desarrolla a un ritmo acelerado

3 mitos del juego online en México

No vamos a andarnos con rodeos y a extendernos antes de entrar al meollo de estos mitos. Es muy probable que haya otros que no se mencionan en este artículo, pero aquí hablaremos de los más populares.

● El juego online en México está prohibido : existe un mito bastante extendido sobre la legalidad del juego en México y es que mucha gente habla de que este es ilegal. Lo cierto es que todo lo contrario, el juego lleva siendo legal muchos años, concretamente desde 1947. En este año se aceptó la Ley de Juegos y Sorteos, aunque posteriormente, en 2013 fue actualizada. Es cierto que, debido a que la ley es tan antigua, mucha gente puede pensar que en esta no se contempla el juego online y que, por tanto, es ilegal. Lo cierto es que la última actualización de estas leyes contempla el juego y las apuestas online. Literalmente, el Reglamento de Juegos autoriza de manera expresa “captar apuestas vía Internet”.

Por supuesto el mito tiene algo de razón y es que, a pesar de que el juego sea legal, la extensión de licencias y certificados debe de ser aprobada por la Secretaría de Gobernación y estos siempre han sido bastante uniformes con lo que respecta al juego online. Durante más de 10 años, la Secretaría de Gobernación ha denegado la entrega de licencias de juego en México de ahí que, aunque el juego fuera legal, no era tan fácil encontrar sitios certificados, porque ahí muy pocos. Poco a poco la cosa va cambiando y hay más sitios de juego online certificados.

● El juego online solo puede autorizarse si está ligado a un casino físico: como podrás comprender, esto es completamente erróneo, aunque se trata de un mito que está bastante extendido. Este rumor ha sido extendido por las personas más mayores, los que empezaron a jugar en los casinos cuando aún no había internet. Esta clase de gente piensa que solo los casinos físicos tienen validez y que, si hay un casino online, este debe de estar ligado a alguno de estos. Esto no es así, ni mucho menos. De hecho, los casinos mexicanos online más populares no tienen sede física, sino que funcionan solo a través de internet. La base en la que se sustenta este mito es que es cierto que debe de haber un sitio físico asociado a cualquier casino, sin embargo, este no tiene porque ser operativo, es decir, Se puede entender que un local cerrado al público que no opera como casino es suficiente para dar validez a un casino online. Es por esto que la gente piensa que hace falta que un casino tenga una opción física legal, cuando lo cierto es que no tiene porqué ser así.