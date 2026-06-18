La arquitectura financiera que Fernando Lelo de Larrea sitúa en el centro de la transición

Desde Rumbo Capital , la firma que fundó en Madrid con base operativa también en Ciudad de México, Fernando ha venido articulando un concepto que define el centro de su práctica: la arquitectura de capital . La idea parte de una observación que se repite en cada conversación con desarrolladores industriales, fondos de venture y compañías en fase de despliegue. Existe un punto en el ciclo de vida de cualquier tecnología frontier donde el capital habitual deja de funcionar. El venture capital encuentra excesiva la inversión que requiere una primera instalación industrial. El capital de infraestructura busca activos ya probados con flujos previsibles. Entre ambos extremos se abre un espacio sin instrumento natural, y es ahí donde se decide qué proyectos avanzan y cuáles se quedan en el laboratorio.

Fernando Lelo de Larrea aborda la transición industrial desde un ángulo poco transitado en el debate público: el del diseño financiero. Su lectura desplaza la conversación más allá de la innovación tecnológica y de los objetivos regulatorios, y la sitúa en un terreno menos visible pero decisivo. La pregunta que organiza su trabajo no es qué tecnologías funcionan, sino qué estructuras de capital permiten que una tecnología probada se convierta en un activo industrial en operación.

Cómo Fernando Lelo de Larrea resuelve el espacio sin instrumento natural

Para Fernando Lelo de Larrea, ese espacio no se resuelve con más capital. Se resuelve con mejor diseño. Rumbo opera precisamente en ese punto del lifecycle, ensamblando estructuras transacción a transacción —instrumento por instrumento, contraparte por contraparte, hito por hito— en lugar de hacerlo a través de fondos ciegos con compromisos a largo plazo. La decisión es deliberada y responde a una lectura del momento del mercado. La aceleración tecnológica, la incertidumbre sobre qué soluciones acabarán siendo dominantes y la fatiga de los inversores institucionales con los modelos tradicionales han abierto espacio a una forma de capital más selectiva, más alineada y más transparente.

Su trayectoria explica esa posición. Economista por la London School of Economics y MBA por Stanford Graduate School of Business, Fernando estructuró desde finales de los años noventa algunos de los primeros contratos privados de compraventa de energía en México. Más tarde dirigió Umbral Capital, donde levantó estructuras con organismos multilaterales como el BID y la DFC norteamericana para desarrollar vivienda a escala. En 2012 cofundó ALLVP, una de las firmas de venture capital más reconocidas en América Latina, donde como socio participó en la venta de Cornershop a Uber, el primer exit de un unicornio latinoamericano vía operación de M&A. Durante más de quince años fue profesor de Venture Capital en el ITAM, etapa en la que observó de forma sistemática los patrones de fallo más recurrentes en la estructuración financiera de proyectos reales.

Esa combinación —project finance, capital privado, venture, docencia académica— configura un perfil poco habitual en el mercado. Pocas firmas tienen quien haya negociado tanto un term sheet de venture como un contrato de suministro eléctrico a veinticinco años. Fernando Lelo de Larrea entiende que esa fluidez entre lenguajes distintos del capital es la condición técnica para ejercer la arquitectura financiera que la transición industrial requiere.