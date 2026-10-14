La contratación que parece barata puede ser la más cara

Contratar no es cubrir una vacante; es decidir quién influirá en los resultados, la cultura y el futuro de la organización

Toda contratación es una apuesta sobre el futuro. Aunque suele abordarse como una necesidad inmediata, en realidad representa una decisión que afectará la capacidad de una organización para ejecutar su estrategia, fortalecer su cultura y generar resultados sostenibles. Por eso, una contratación equivocada rara vez muestra sus efectos desde el primer día. Con frecuencia, la factura llega meses después, cuando aparecen errores recurrentes, clientes insatisfechos, conflictos internos, baja productividad o la salida de colaboradores valiosos. La decisión que parecía económica termina revelando su verdadero costo. Una empresa puede adquirir tecnología, construir instalaciones o invertir en maquinaria. Incluso los productos pueden copiarse y las ventajas competitivas pueden reducirse con el tiempo. Lo que resulta mucho más difícil de replicar es el talento, el criterio, la experiencia y la capacidad de las personas para generar confianza, resolver problemas y tomar buenas decisiones. En la economía actual, donde gran parte del valor se crea a través del conocimiento, las personas representan una de las principales fuentes de ventaja competitiva. Y, sin embargo, existe una paradoja frecuente: algunas organizaciones dedican más tiempo a evaluar la compra de un vehículo o de un equipo que a decidir quién tendrá acceso a clientes, información estratégica, recursos financieros o responsabilidades de liderazgo. La pregunta es inevitable: ¿estamos asignando la misma importancia a las personas que al resto de nuestras inversiones?

Cuando la cercanía sustituye al mérito

En las empresas familiares este riesgo suele ser mayor. La confianza, el afecto o la cercanía pueden influir en decisiones que deberían basarse principalmente en capacidades y resultados. Es común escuchar argumentos como: “Es de la familia”. “Lo conocemos desde hace años”. “Necesita una oportunidad”. “Sabemos que es una buena persona”. Todo ello puede ser cierto. Pero la confianza no sustituye la competencia. Una persona puede ser un excelente familiar y, al mismo tiempo, no ser la opción adecuada para una posición determinada. Reconocerlo no implica excluirla. Implica respetar tanto a la persona como a la organización. La profesionalización comienza cuando las posiciones se asignan por mérito, capacidades y contribución esperada, no por vínculos personales. Por eso la gobernanza resulta tan valiosa. Su función no es complicar las decisiones, sino evitar que las decisiones importantes dependan únicamente de preferencias personales. Una buena práctica consiste en preguntarse: ¿Qué exige realmente el puesto? ¿Qué competencias son indispensables? ¿Cómo se medirá el desempeño? ¿Qué resultados esperamos? ¿Quién será responsable de supervisar? ¿Estamos seleccionando por mérito o por cercanía? Las respuestas pueden resultar incómodas. Pero las preguntas incómodas suelen evitar problemas mucho más costosos en el futuro.

El verdadero costo de una mala contratación

Imaginemos una empresa que necesita incorporar a un director comercial. Uno de los candidatos tiene trayectoria comprobada, referencias sólidas y resultados consistentes. Otro genera confianza porque es conocido por uno de los accionistas y acepta una compensación menor. La segunda alternativa parece ahorrar dinero. Meses después, las ventas no avanzan como se esperaba. Comienzan los desacuerdos internos, algunos colaboradores valiosos se marchan, ciertos clientes pierden confianza y la dirección general tiene que invertir tiempo corrigiendo decisiones que no debería estar revisando. Finalmente, la empresa debe reemplazar al directivo. En ese momento queda claro que el costo real nunca fue únicamente el salario. También estuvieron presentes el tiempo invertido en selección, capacitación, errores operativos, rotación de personal, desgaste del equipo, pérdida de oportunidades, tiempo directivo y el costo de volver a contratar. Por eso el impacto económico de una mala contratación suele ser mucho mayor de lo que reflejan los estados financieros.

Cada contratación también construye cultura

Las personas no sólo realizan funciones. También transmiten mensajes. Un líder que tolera la mediocridad normaliza la mediocridad. Un directivo que obtiene resultados sacrificando principios envía la señal de que el fin justifica los medios. Por el contrario, un líder que exige, desarrolla y actúa con integridad fortalece una cultura de responsabilidad y confianza. En consecuencia, cada contratación es también una decisión cultural. Los valores organizacionales no se consolidan por estar escritos en un documento. Se consolidan a través de las personas que decidimos incorporar, promover, reconocer o mantener dentro de la organización. La cultura no se declara. La cultura se observa.

Contratar es gobernar