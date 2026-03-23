La conversación pendiente

Suponer es el camino más corto al malentendido.

Al final del día, los negocios no son entidades abstractas; son intercambios entre personas. Y las personas, por naturaleza, somos expertas en construir castillos de arena sobre suposiciones frágiles

En el mundo de los negocios, lo que no se dice no se borra, se transforma en suposiciones. A menudo, el mayor enemigo de un acuerdo exitoso no es la competencia ni el mercado, sino la narrativa muda que construimos en nuestra cabeza.

Damos por hecho intenciones, interpretamos silencios como rechazos y transformamos dudas en certezas sin haber emitido una sola pregunta. Esta dinámica de las suposiciones es extremadamente costosa: destruye la confianza y frena proyectos que solo necesitaban un puente de honestidad para prosperar.

A veces nos quedamos con nuestras concepciones de lo que otros piensan. Suponemos cosas que no hemos validado y las damos por ciertas. Muchos de los conflictos corporativos no nacen de la falta de capacidad de acoplarse, sino de la falta de claridad en la comunicación.

El costo del silencio y la falta de diálogo puede ser alto. Adivinar es el peor negocio. Las “historias inventadas” son peligrosas, conducen a desacuerdos y omisiones que nadie buscó.

El cerebro humano odia la incertidumbre. Cuando no tenemos información completa sobre un socio o cliente, “rellenamos los huecos” con miedos o prejuicios. Una suposición no validada se convierte en una verdad operativa.

Si asumes que un cliente está molesto porque no respondió un correo, empezarás a actuar a la defensiva, provocando tú mismo la tensión que temías.

La validación puede convertirse en una herramienta de conciliación y concordia. Validar no es dudar del otro, es cuidar la relación. Ahorra tiempo, dinero y estrés. En los negocios, es más caro deshacer un malentendido que prevenirlo con una pregunta incómoda.

Provocar el acercamiento puede ser la clave para resolver diferencias. A veces ambas partes están esperando a que la otra dé el primer paso. Esperar a que la otra parte aclare las cosas es ceder el control de la relación. Tomar la iniciativa para provocar un acercamiento es liderar. Un mensaje simple puede desarmar semanas de tensión acumulada.

La comunicación abierta es contener el ego y mostrarse con apertura. En vez de suponer lo que el otro quiere o espera, mejor preguntemos directamente. Esto exige ser honestos y exponer nuestra vulnerabilidad. Si admitimos que no quedaron las cosas claras o que no hubo plena concordancia, humanizamos nuestro profesionalismo.

Podemos plantear que necesitamos asegurar que estamos en la misma página, o que las interpretaciones coinciden. Pero el puente al acuerdo es tomar la iniciativa con decisión y sin condiciones.

Al final del día, los negocios no son entidades abstractas; son intercambios entre personas. Y las personas, por naturaleza, somos expertas en construir castillos de arena sobre suposiciones frágiles.

No permitas que un proyecto brillante muera por un silencio prolongado o que una alianza valiosa se oxide por falta de mantenimiento comunicativo. La claridad no es un ataque, es un acto de respeto hacia tu tiempo y el de los demás.

Hoy tienes una oportunidad: identifica esa relación comercial que se siente tensa porque supones que no hay interés. Toma la iniciativa. Levanta el teléfono, programa esa videollamada o escribe ese correo de validación. Descubrirás que, la mayoría de las veces, el monstruo que temías era solo una sombra proyectada por falta de información.

En el mundo empresarial, la pregunta más incómoda siempre será más barata que el malentendido más pequeño. Sal de tu cabeza y entra en la conversación. Tu próximo gran éxito podría estar a solo una llamada de distancia.

Cuestiónate, ¿qué historia te estás contando hoy sobre ese cliente o socio que no has validado con él? ¿Qué pasaría con tu proyecto si te atrevieras a hacer la pregunta que más te incomoda? ¿Prefieres tener la razón en tu suposición o tener éxito en el negocio?

La próxima vez que sientas que una relación de negocios se enfría o se complica, haz una pausa. Antes de asumir el peor escenario, levanta el teléfono. Una comunicación honesta es, al final del día, la mejor estrategia de fortalecer nuestras relaciones.

La claridad es combustible de la confianza. No asumas, pregunta.