“El sabio puede cambiar de opinión; el terco, nunca” Immanuel Kant

El liderazgo debe saber manejar la tenacidad, cuidando que el esfuerzo por preservar su legado no se convierta en terquedad

Este articulo lo escribo gracias a un comentario en una reciente junta de consejo de administración de un consejero en donde comentó al momento de estar tocando un punto de la agenda que había una gran diferencia entre tenacidad y terquedad y la forma como explicó me hizo reflexionar y me dejó un a gran aprendizaje, que consideré que lo debía compartir para que algunos miembros de las empresas familiares y colegas tomen conciencia y puedan aportar más en sus empresas, consejos para tomar mejores decisiones de en donde debemos enfocar nuestros recursos, tiempo y energía, para lograr mejores resultados y menos desgaste en todos los aspectos.

Terquedad vs. Tenacidad.

¿Pero cómo saber cuándo dejamos de ser tenaces y caemos en la terquedad? Es bueno insistir por tenaz pero malo si es por terco. La diferencia no es tan sutil. Se es tenaz cuando el esfuerzo tiene como centro un objetivo último. Se es terco, en contraste, cuando el objetivo del esfuerzo es el esfuerzo mismo. Otra manera de verlo es que el tenaz está convencido de que su objetivo es el correcto, mientras que para el terco lo único correcto es la manera que enfoca su esfuerzo. El primero no quiere renunciar a su objetivo, el segundo no quiere renunciar a su manera de hacer las cosas, ambas situaciones se pueden presentar en las empresas familiares.

En el camino que recorren las empresas familiares, siempre habrá obstáculos y nuevos retos. Cada organización enfrenta distintas circunstancias y debe aprender a lidiar con las problemáticas de una forma inteligente. Un aspecto importante que debe tomar en cuenta el liderazgo es saber manejar la tenacidad, cuidando que el esfuerzo por preservar su legado no se convierta en terquedad, cuando ya no tiene viabilidad por cambios de mercado. La siguiente historia nos acercará a la definición de estos dos conceptos.

Érase una vez un hombre que viajaba por la montaña con un burro de carga. El camino era peligroso y el burro por accidente empezó a resbalar hacia un precipicio. El dueño quiso tirarlo de la rienda, pero el peso era demasiado. El hombre, en su desesperación, jaló al animal de la crin, pero el burro resbaló más al retorcerse del dolor. En un último intento, el hombre tomó al burro por la cola, pero el resultado fue desastroso: el animal reaccionó pateando a su dueño, quien lo soltó y el burro cayó por el barranco.

El burro, con su instinto de supervivencia, no fue capaz de discernir que era necesario frenar sus reacciones para recibir ayuda. El esfuerzo por no sufrir dolor se convirtió en necedad y lo condujo al fatal desenlace. Las empresas familiares deben encontrar un camino para evitar que su esfuerzo por sobrevivir los conduzca en dirección contraria. Revisemos algunas ideas importantes sobre el tema que he aprendido gracias a mi experiencia como asesor.