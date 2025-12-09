HUB Negocios

La fábula que toda empresa familiar debería leer

José Mario Rizo Rivas
José Mario Rizo Rivas |
09/12/2025 04:00
09/12/2025 04:00
    Quien entierra el poder para protegerlo, también entierra el futuro que podría crearlo

    Cuando el éxito se confunde con posesión. En toda empresa familiar hay un punto crítico: el éxito comienza a confundirse con posesión, y la posesión con miedo. Cuando eso ocurre, el futuro deja de crecer y empieza a enterrarse, igual que la fábula de Esopo.

    El avaro, el oro y la empresa que no se atreve a soltar

    Cuenta Esopo que un avaro, decidido a proteger lo que tenía, vendió todas sus pertenencias para comprar una pieza de oro. Luego, temiendo perderla, la enterró junto a un muro viejo y cada día iba a mirarla, como si la mirada fuera una forma de poseerla.

    Un vecino observó esa extraña devoción, escarbó una noche y robó la pieza. Cuando el avaro regresó y vio el hoyo vacío, se lamentó como si le hubieran arrancado la vida.

    Otro vecino, más sabio, le dijo:

    “Pon una piedra donde estaba el oro. Para ti será lo mismo, porque jamás pensaste usarlo.”

    Moraleja: Valora las cosas por su utilidad, no por su apariencia.

    La empresa familiar que entierra su oro

    Esta fábula retrata, con sorprendente exactitud, lo que ocurre en muchas empresas familiares.

    Se trabaja una vida para crear valor, pero cuando ese valor llega, se guarda, se aprieta, se protege... y se inmoviliza.

    Hay familias empresarias que:

    No delegan

    No comparten decisiones

    No sueltan el control

    No distribuyen utilidades

    No reinvierten lo suficiente

    No preparan sucesores

    No confían en nadie

    Creen que conservarlo todo es garantizar el futuro, cuando en realidad es la forma más segura de perderlo.

    ¿De qué sirve acumular si no se invierte?

    ¿De qué sirve controlar si no se forma a quien seguirá?

    ¿De qué sirve tener patrimonio si nadie lo disfruta ni lo desarrolla?

    El oro enterrado no brilla. Y una empresa detenida tampoco.

    El miedo disfrazado de prudencia

    Muchos líderes familiares no comparten el poder porque lo confunden con identidad.

    Creen, en el fondo, que sin ese poder la familia ya no los necesita.

    Y así, sin darse cuenta, se convierten en el avaro de Esopo: protegen tanto lo suyo que terminan sin nada que proteger.

    El problema no es la avaricia;

    el verdadero enemigo es el miedo a soltar.

    Reflexiones para no vivir por atesorar

    Acumular por acumular es otra forma de pobreza. Tener sin usar es igual que no tener.

    Una empresa que se guarda todo nunca florece. La riqueza crece cuando circula, no cuando se encierra.

    El poder retenido demasiado tiempo se vuelve una carga. Termina rompiendo relaciones, frenando innovación y apagando a las nuevas generaciones.

    No disfrutar lo que se construyó es traicionar el esfuerzo que lo creó. ¿De qué sirve llegar lejos si no se vive bien?

    La abundancia no está en lo que se guarda, sino en lo que se comparte, se confía y se transforma.

    El poder que no se delega se pudre.

    La riqueza que no se usa se vuelve piedra.

    Y la empresa que no evoluciona termina enterrando su propio futuro... como aquel avaro que confundió mirar con poseer y perdió lo único que creía tener.

    En la empresa familiar, el verdadero legado no es el oro que se guarda, sino el movimiento que se genera al usarlo con inteligencia y confianza.

    #Empresas
    Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube