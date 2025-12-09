La fábula que toda empresa familiar debería leer

Quien entierra el poder para protegerlo, también entierra el futuro que podría crearlo

Cuando el éxito se confunde con posesión. En toda empresa familiar hay un punto crítico: el éxito comienza a confundirse con posesión, y la posesión con miedo. Cuando eso ocurre, el futuro deja de crecer y empieza a enterrarse, igual que la fábula de Esopo.

El avaro, el oro y la empresa que no se atreve a soltar

Cuenta Esopo que un avaro, decidido a proteger lo que tenía, vendió todas sus pertenencias para comprar una pieza de oro. Luego, temiendo perderla, la enterró junto a un muro viejo y cada día iba a mirarla, como si la mirada fuera una forma de poseerla. Un vecino observó esa extraña devoción, escarbó una noche y robó la pieza. Cuando el avaro regresó y vio el hoyo vacío, se lamentó como si le hubieran arrancado la vida. Otro vecino, más sabio, le dijo: “Pon una piedra donde estaba el oro. Para ti será lo mismo, porque jamás pensaste usarlo.” Moraleja: Valora las cosas por su utilidad, no por su apariencia.

La empresa familiar que entierra su oro

Esta fábula retrata, con sorprendente exactitud, lo que ocurre en muchas empresas familiares. Se trabaja una vida para crear valor, pero cuando ese valor llega, se guarda, se aprieta, se protege... y se inmoviliza. Hay familias empresarias que: No delegan No comparten decisiones No sueltan el control No distribuyen utilidades No reinvierten lo suficiente No preparan sucesores No confían en nadie Creen que conservarlo todo es garantizar el futuro, cuando en realidad es la forma más segura de perderlo. ¿De qué sirve acumular si no se invierte? ¿De qué sirve controlar si no se forma a quien seguirá? ¿De qué sirve tener patrimonio si nadie lo disfruta ni lo desarrolla? El oro enterrado no brilla. Y una empresa detenida tampoco.

El miedo disfrazado de prudencia

Muchos líderes familiares no comparten el poder porque lo confunden con identidad. Creen, en el fondo, que sin ese poder la familia ya no los necesita. Y así, sin darse cuenta, se convierten en el avaro de Esopo: protegen tanto lo suyo que terminan sin nada que proteger. El problema no es la avaricia; el verdadero enemigo es el miedo a soltar.

Reflexiones para no vivir por atesorar