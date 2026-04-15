La filosofía del Error en las empresas, ¿condonas o condenas?

El error, bien gestionado, es información. Es evidencia de que algo en el proceso, en la comunicación o en la ejecución necesita ajustarse. Pero para que esa información tenga valor, debe ser visible, analizada y atendida

En las empresas existe una paradoja silenciosa que pocas veces se cuestiona: se contrata a personas imperfectas, pero se les exige operar como si no lo fueran. Se dan instrucciones esperando que los errores no existan, que los procesos fluyan en automático y que los resultados se den como consecuencia natural de la “buena dirección”. Sin embargo, la realidad es otra. Las empresas no fallan porque existan errores, fallan porque no saben qué hacer con ellos.

Aquí es donde surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿en tu empresa el error se condena o se condona?

Cuando el error se condena, el ambiente se llena de miedo. El colaborador no solo se preocupa por hacer bien su trabajo, sino por evitar el regaño. Y en contextos como el mexicano y latinoamericano, esto tiene un peso aún mayor. Culturalmente, muchos crecimos bajo esquemas donde el error se castigaba, donde el regaño era la respuesta inmediata y donde equivocarse significaba ser señalado. Ese aprendizaje no desaparece al entrar a una empresa, se arrastra. Se convierte en una memoria emocional que condiciona la conducta.

Por eso, cuando un colaborador percibe que su jefe reaccionará de forma agresiva, desproporcionada o humillante ante un error, no lo reporta. Lo esconde. Lo minimiza. O peor aún, intenta resolverlo por su cuenta sin la información ni los recursos adecuados. No porque quiera hacer las cosas mal, sino porque quiere evitar el juicio.

Ahí nace uno de los problemas más graves dentro de las organizaciones: los errores que no se hablan.

Una empresa puede tener procesos imperfectos, falta de estandarización o fallas de comunicación, y aun así mejorar. Pero cuando la información deja de fluir por miedo, la empresa pierde su capacidad de aprendizaje. Los errores no desaparecen, se vuelven invisibles. Y lo invisible no se gestiona.

La cultura del regaño genera organizaciones silenciosas y susceptibles. Silenciosas porque la gente deja de decir lo que pasa. Susceptibles porque cualquier comentario se interpreta como ataque. Se construyen barreras invisibles donde la comunicación deja de ser funcional y se vuelve emocional. El resultado es una empresa que aparenta estabilidad, pero que internamente acumula fallas.

Por otro lado, también existe el extremo opuesto: la condonación del error. Empresas donde todo se permite, donde no hay consecuencias claras, donde equivocarse no tiene impacto visible. En estos entornos, el problema no es el miedo, es la mediocridad. Si todo se perdona, nada mejora. El error deja de ser aprendizaje y se convierte en hábito.

Aquí es donde muchos líderes se confunden. Creen que ser “buen jefe” implica no confrontar, no señalar, no incomodar. Pero una empresa que normaliza el error repetido es una empresa que se estanca. No crece, solo opera.

La realidad es que ni condenar ni condonar resuelve el problema. Ambos extremos generan disfunción. Lo que se necesita es una filosofía del error distinta.

Una empresa que crece no es aquella que evita errores, sino aquella que comete errores nuevos. Este es un punto clave. El verdadero indicador de evolución organizacional no es la ausencia de fallas, sino la capacidad de no repetirlas. Cuando una empresa recicla problemas, no está aprendiendo. Está sobreviviendo.

El error, bien gestionado, es información. Es evidencia de que algo en el proceso, en la comunicación o en la ejecución necesita ajustarse. Pero para que esa información tenga valor, debe ser visible, analizada y atendida.

Esto requiere madurez de liderazgo. Implica separar a la persona del error. No es lo mismo decir “te equivocaste” que decir “eres un problema”. El enfoque debe estar en el proceso, no en la etiqueta. Cuando el error se analiza sin ataque personal, el colaborador se vuelve más abierto a reportarlo.

También requiere claridad en las consecuencias. No todos los errores son iguales. Hay errores por desconocimiento, por falta de capacitación o por fallas en el sistema. Y hay errores por negligencia, repetición o falta de responsabilidad. Tratar todos de la misma forma genera injusticia o permisividad. Gestionarlos correctamente genera aprendizaje.

Pero, sobre todo, requiere construir un entorno donde hablar sea más fácil que esconder. Donde el error se vea como parte del proceso de mejora y no como una amenaza personal.

Esto no significa eliminar la exigencia. Significa profesionalizarla.

Las empresas más sólidas no son las que menos fallan, sino las que mejor aprenden. Aquellas donde la información fluye, donde los errores se convierten en ajustes y donde el liderazgo no opera desde el miedo ni desde la indiferencia.

Porque al final, el problema no es que existan errores en la empresa... el problema es si tu cultura los esconde, los repite o los transforma.