El tipo de cambio ha mantenido un nivel que no se veía en 5 años ($18.50), por lo que los analistas se preguntan ¿Cuál será su comportamiento futuro?

En la semana del 03 de febrero comparamos las tasas de interés que los bancos comerciales pagan a sus clientes en pagarés a plazo fijo. Aunque encontramos muchas sorpresas, buenas y malas. Entre estas últimas se destaca que hay muchos bancos que pagan tasas de interés en Certificados de Depósito y Pagarés Bancarios muy bajas, entre 6 por ciento a 5.50 por ciento muy abajo de la inflación, sin embargo, hay cinco bancos que ofrecieron tasas en sus Pagarés, incluso por encina de la tasa de Cetes que estaba en ese momento en 10.50 por ciento anual a 1 mes. Estos bancos en inversiones a sus clientes y no clientes ofrecían en montos mínimos de $100,000 a $150,000 las siguientes tasas: 1 mes, 10.78 por ciento; 3 meses, 11.06 por ciento; 6 meses, 11.08 por ciento. Todas estas tasas brutas son incluso superiores a la inflación. Los cinco bancos con las tasas más altas fueron Citibanamex, Actinver, HSBC, Banregio y BBVA. Todos los bancos ofrecen diferentes alternativas de inversión a través de su portal de Internet.

Hablando del superpeso faltan pocas semanas para que la Fed se reúna el 22 de marzo, por lo que los inversionistas institucionales siguen aprovechando los altos rendimientos que ofrece México que ya llegaron al 11 por ciento, y hay sólidas evidencias de que la Fed subirá su tasa de interés de referencia de 5.50 por ciento a 6 por ciento este año en virtud de que la inflación ha mantenido su tendencia alcista.

Alzas agresivas de las tasas de interés por parte de la Fed pueden inducir a un dólar fuerte y una caída de la paridad de muchas monedas, incluido el peso.

Hay gente que piensa que, gracias a las buenas decisiones económicas de AMLO es la razón por la que el peso se ha mantenido fuerte. Se nota que ese comentario tiene una alta mezcla de ideología y a pesar de las evidencias conduce a opiniones equivocadas. En el caso del tipo de cambio, si bien la política fiscal de AMLO, así como las decisiones de Banxico han contribuido a mantener un tipo de cambio fuerte, eso nada tiene que ver con la fortaleza económica del país. Por ejemplo, las remesas de dólares que ingresan al país, que tanto cacarea AMLO y que siguen rompiendo sus niveles históricos y que son una razón importante por la que el nivel de cambio se mantiene a la baja, no han aumentado gracias a la promoción o a algún esfuerzo de la 4T.

Algunos analistas opinan que el tipo de cambio en el corto plazo incluso pudiera bajar más, primeramente, a los $17.90 y después a $17.20. Haciendo historia, en 2010 el tipo de cambio estaba muy estable, pero cayó el precio del petróleo en 2014 y metió nerviosismo a los inversionistas al desconocer las medidas que tomaría México al reducir sus ingresos provenientes del petróleo. En 2015 gana Trump las elecciones para Presidente y a principios de 2016 anuncia la renegociación del TLCAN para convertirlo en T-MEC, lo que nuevamente metió incertidumbre a los inversionistas. Poco tiempo después AMLO gana las elecciones, cancela la construcción del aeropuerto y llega la pandemia que ocasiona que el tipo de cambio se vaya hasta $25 pesos por dólar.

Las altas tasas de interés en pesos, el ingreso históricamente alto de dólares por remesas, por exportaciones y turismo son tendencias que, de mantenerse a lo largo de este año, apoyarán el fortalecimiento del peso frente al dólar sobre todo hasta los meses de junio y julio.

Después de este tiempo me parece que no hay manera de que, al final del presente año, tengamos un tipo de cambio que esté por debajo de los $19 pesos. Me parece que la situación de las finanzas públicas se están viendo cada vez más presionadas por el aumento importante del costo financiero de la deuda interna y externa soberana, igualmente la deuda de Pemex, así como por la recesión económica que se presentará en Estados Unidos, que afectarán las exportaciones mexicanas y producirán presiones al alza sobre el tipo de cambio. Me parece también, que la política de altas tasas de interés de Banxico no es para siempre y en algún momento se presentará una reducción de las tasas que igualmente presionarán al tipo de cambio al alza. Las altas tasas se mantendrán por un buen tiempo, pudiera ser hasta el último trimestre del año para que empiecen a bajar un poco.

Desde mi punto de vista, es inevitable considerar la posibilidad de que haya una depreciación importante antes de que termine el año. Aunque seguirá el comportamiento del tipo de cambio con muchos altibajos, no hay manera de saber como se comportará, pero opinamos que viendo hacia adelante, es más probable que la paridad vaya hacia arriba que para abajo.