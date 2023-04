Definir el compromiso de las familias es un paso indispensable para lograr una visión compartida en la empresa familiar y hacer la planeación estratégica para hacerla realidad

“La lealtad no depende de las circunstancias porque es de la permanencia de los

principios”.

Dentro de los miembros de la familia, el orgullo que detona por la pasión de sus miembros, donde desde la casa se vive, se alimenta y se impulsa a través de las generaciones, se traduce en dedicación y compromiso para ser un aporte al éxito de esta. Se dice que como ventaja de las empresas familiares se tiene que estos miembros estarán más dispuestos a dar más tiempo y energía sin considerar el tiempo invertido en el trabajo.

Cuando hablamos de lealtad generalmente nos referirnos a la actitud confiable y positiva de una persona hacia otra. Mientras que un tema de lealtad familiar implica la existencia de obligaciones de los miembros de la familia entre sí y la lealtad adquiere un modo de compromiso más complejo, con un tema invisible de expectativas y obligaciones de cada uno de los familiares. Sus fibras invisibles consisten en la consanguinidad, la preservación biológica y cultural, por un lado, y por el otro, el mérito adquirido.

Para ser miembro leal de la familia empresaria, es necesario haber interiorizado el espíritu de sus expectativas y asumir una serie de actitudes para cumplir con sus obligaciones. De aquí, que el cruce de lealtades sea la base del compromiso de los miembros de la familia con la empresa, y, por ende, la comprensión de su funcionamiento es de gran importancia para gestionar adecuadamente los cambios para su continuidad en propiedad de la familia empresaria.

Definir el compromiso de los miembros de familia es un paso indispensable para lograr una visión compartida en los negocios, y como tal, es uno de los requisitos para llevar a cabo la planificación estratégica y sus objetivos de la empresa familiar.

En la cotidianidad se puede apreciar la importante influencia que ejerce la lealtad que se tiene a la familia y a la empresa en el comportamiento de sus miembros y cómo puede facilitar o interferir el logro de las metas y objetivos familiares y de negocios.

Las lealtades de cada miembro familiar se encuentran registradas en el libro de toda historia familiar y compromisos asumidos a lo largo de toda la vida de familia. Esta cuenta es como una hoja de balance en la que se registra el recíproco dar y recibir dentro de la familia, es un código que surge de la historia de la familia y se transmite de generación en generación, de ahí que para cada familia resulte único e irrepetible. Las lealtades genéticas hacen a las familias las más conservadoras de todos los sistemas de relaciones, lo que significa un obstáculo para el cambio, pero también es un recurso para hacerlas más fuertes ante las dificultades. Las lealtades invisibles son una fuente poderosa de cohesión y un importante recurso ante la adversidad.

En el funcionamiento de la familia empresaria es frecuente encontrar algún miembro rechazado o criticado en exceso, por su deslealtad por el resto del grupo familiar: “la oveja negra”. Otras veces, el ser leal a la empresa familiar implica una deslealtad hacia la nueva familia que ha creado con su pareja, o a su grupo de amigos o para con sus propias necesidades individuales; siente que su lealtad se divide en dos y es imposible ser leal a ambos a la vez. En las empresas familiares se puede observar, por ejemplo, cómo el hijo que decide salir de la empresa para trabajar en otro lugar u opta por estudiar, o trabajar en otro sitio, en vez de dedicarse a la empresa familiar, es visto por los demás como desleal.

Estas alternativas de respuesta generan injusticias en las relaciones, así como un desequilibrio entre el dar y recibir.

Naturalmente, es inevitable que, por momentos, el padre sienta que ha dado más de lo que puede, que ha escuchado más de lo que está capacitado para escuchar, sin tener ocasión de expresar sus propios sentimientos de cansancio, agotamiento y explotación. El progenitor, inconscientemente, puede pedirle al hijo que le brinde su confianza, apoyo y que le dé alguna gratificación, y éste puede y se siente feliz de recompensar al padre por los cuidados y el apoyo recibidos. La parentalización temporal de un hijo es un aspecto normal de la vida familiar, un vehículo para que el hijo aprenda a ser responsable, que aprenda a ser padre.

El padre deposita toda su confianza en que uno de sus hijos sea su sucesor cuando se ausente de la empresa. Por ello, desde muy joven, le va informando del funcionamiento de la misma, le confía sus preocupaciones e inquietudes, proyectos, deseos y trata de imprimir en él un gran monto de lealtad hacia la empresa. De este modo, este hijo se convierte casi en el confidente del padre, en su principal socio, es decir, en su mano derecha. Esto significa un salto en la barrera intergeneracional propia de hijos y padres y, probablemente, genera en el hijo una gran preocupación por la empresa y en especial por el bienestar de su padre.

En estas situaciones, tanto el padre como la madre tienen una serie de necesidades que no han sido satisfechas por el tipo de trabajo que tienen y/o su historia de vida, generalmente, caracterizada por carencias y sacrificios, por lo que no es difícil recurrir a alguno de los hijos como consuelo y ayuda. El drama de esto es que, el hijo parentalizado, debido al importante rol que juega en la estabilidad de la familia, se encuentra en una posición especialmente difícil para pensar y reflexionar en la posibilidad de asumir nuevos compromisos, como el matrimonio y la paternidad y, por ende, sus proyectos están muy limitados por la dinámica de la empresa familiar.

¿Cuál sería entonces la situación ideal para estas familias, justa y equitativa para todos? Un orden justo no radica en la ausencia de injusticias, implica más bien que sus miembros sean responsables de sus acciones en la cadena de reciprocidad, no por obligación, sino por la conciencia de su lugar en ésta. No se trata de una posición fija y sumisa porque esto genera bloqueos y posterga las viejas cuentas. Sólo el encuentro genuino entre los miembros por medio del diálogo, la flexibilidad en los roles que ocupan, la asignación de obligaciones a partir de las responsabilidades, recursos y necesidades de sus miembros permitirá el Establecimiento de relaciones más positivas y menos conflictivas.

Se trata de ayudar a la familia empresaria a hacer definiciones de lealtad más auténticas, así como a definir más claramente las reglas que rigen las obligaciones y expectativas. Otro aspecto importante con relación a la trama de lealtades es que, de generación en generación, los compromisos de lealtad verticales padre-hijo suelen estar en conflicto con los horizontales misma generación-pareja, hermanos, primos. Cuando se constituye una pareja, la lealtad que debía cada uno a sus familias de origen, debe desplazarse de un miembro de la pareja al otro miembro de la pareja. Se produce por lo tanto una ruptura generacional. En las empresas familiares, el orden de la lealtad no es tan limpio, ya que se produce una disociación incompleta. El vínculo de la lealtad de los hijos de empresarios que trabajan en la empresa familiar se sigue manteniendo en gran medida a pesar de la construcción de sus nuevas parejas.

Al constituir el trabajo y la propiedad en la empresa familiar vínculos expectantes de lealtad, la entrega de la lealtad a su pareja es incompleta y por lo tanto produce multitud de micro conflictos que van deteriorando la relación.

Generar autonomía en estos miembros de la familia, consistiría en fortalecer su capacidad para establecer un equilibrio entre compromisos verticales y horizontales y no el abandono de los primeros. El hijo se libera de la lealtad exclusiva de su familia de origen y la comparte la que tiene con sus hermanos, cónyuge, amigos, pero frecuentemente en la empresa familiar, es imposible dar este paso. El hijo se hace poco autónomo por el vínculo de lealtad que tiene con la familia-empresa. Para evitar esta falta de autonomía, y evitar el abandono de la empresa, se deben fijar mejor los límites entre sus obligaciones con la empresa familiar y su propio núcleo familiar.

Las madres en las familias empresarias, asumen un importante el rol como garantes de estas lealtades: buscan el equilibrio de lealtades en los hijos y fomentan, hacia los hijos políticos, que compartan estas lealtades. El empresario familiar muchas veces asume el papel de la víctima, se siente explotado por sus hijos. Da todo por la empresa, para dejarles una propiedad y los hijos no responden en la proporción de lealtad y compromisos que él esperaría. Sin embargo, al ser una interacción, suele ocurrir que tampoco permite que el hijo le pueda devolver lo que le ha dado, porque este dar en exceso de cualquier padre a cualquier hijo, en cualquier familia sea empresaria o no, jamás puede llegar a compensarse. Esa insatisfacción del padre no permite que los hijos se independicen y adquieran mayores responsabilidades.

Lo anterior pudiera estar asociado con el hecho de que los padres pueden tener una historia de injusticias y carencias, y la empresa se convierte en una vía para el saldo de esas cuentas “no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví”. Por ende, las consecuencias de esta actitud son muy negativas para la continuidad de la empresa familiar.

En resumen, uno de los requerimientos de un sistema de relaciones familiares sano, que promueva el crecimiento y genere confianza, reside en poner reglas accesibles y claras sobre las obligaciones y sobre la autonomía individual que está permitida a cada miembro de la familia.

Estas reglas equivalen a elaborar, con la familia, el protocolo familiar, donde se aclaran cuáles son las obligaciones de los miembros de la familia para con la empresa. El valor de la lealtad se ve como: el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor.

El tener buenos líderes en las empresas familiares, no solo facilita la lealtad de los miembros de la familia, sino, también desarrolla el proceso de compromiso a los demás trabajadores, logrando realizar un verdadero interés de esforzarse en pro de los intereses colectivos de la organización.