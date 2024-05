“Los líderes auténticos fomentan la colaboración y la transparencia, mientras que los falsos líderes recurren a la manipulación para obtener poder y control” Patrick Lencioni

Y así como los personajes de la película reconocen que sus acciones no ayudan a que exista un buen ambiente en la escuela donde trabajan, las personas que tienen que lidiar con perfiles manipuladores también sufren de una mala cultura laboral, que lleva a consecuencias igual de nefastas para el negocio y sus integrantes.

Esa situación me recordó que las personas, en muchas circunstancias, seremos víctimas de manipulación (y a veces también somos quienes la aplicamos a los demás), a pesar de que tratemos de evitarlo, en diferentes contextos: dentro de la familia, en las relaciones románticas y, claro está, en la empresa.

En la película, un maestro de preparatoria que imparte historia clásica debe quedarse durante las vacaciones de invierno en el instituto —se trata de un internado para chicos de familias adineradas—, a pesar de que no es su turno.

Manipulación no es lo mismo que influencia

En el caso de la manipulación, generalmente no hay información verificable sobre el caso que se intenta exponer y se acude a otro tipo de convencimientos, más emocionales y subjetivos, haciendo referencia a los puntos débiles de quien escucha (“Solo un tonto no estaría de acuerdo con lo que digo”, por ejemplo) y hasta utilizando su propia posición para ganar terreno: un puesto con mayor jerarquía, mejores conexiones con directivos o el vínculo afectivo que ya existe con la persona que intenta convencer.

Busca que los demás tomen su postura sin ejercer presión y libremente, por lo que tendrá apertura para resolver dudas o aceptar si alguien prefiere no seguir sus pasos.

Para comprender mejor qué es la manipulación quiero aclarar que no es lo mismo que influencia. Se habla de influencia cuando se quiere convencer a alguien más de tomar una decisión a través de argumentos con sustento, datos reales e incluso el propio carisma.

¿Por qué manipulan las personas manipuladoras?

Responder esta pregunta me ha ayudado a entender por qué le hacen tanto daño a la empresa familiar: la manipulación es el arma de quienes no tienen éxito como líderes.

No han encontrado una verdadera estrategia que logre inspirar y saben muy bien que no cuentan con los argumentos para convencer a los demás, así que recurren a tretas menos transparentes y legítimas, a veces escudándose bajo la etiqueta de “maquiavélicos” —aunque, en mi experiencia, he notado que poco tienen de El príncipe y más de charlatanes— para alcanzar sus objetivos.

Lo cierto es que no les sirve por mucho tiempo, y pronto se les reconoce por sus manipulaciones entre la gente que les rodea.