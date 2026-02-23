La mayordomía: custodiar antes que poseer

‘Quien gobierna con mentalidad de dueño agota; quien gobierna como mayordomo trasciende’

En la empresa familiar, el verdadero poder no está en mandar, sino en cuidar. No todo el que dirige comprende que su papel no es el de dueño absoluto, sino el de mayordomo del legado. La teoría del stewardship recuerda que liderar no es apropiarse del fruto, sino proteger la raíz para que otros también puedan cosechar.

La mayordomía es una visión del liderazgo que parte de la confianza y del compromiso moral. A diferencia de enfoques que asumen que el ser humano actúa principalmente por interés personal, el stewardship sostiene que quien dirige puede comportarse como custodio responsable, alineando sus decisiones con el bien común de la organización. En este enfoque, el líder:

Se identifica con el propósito de la empresa.

Prioriza la sostenibilidad sobre el beneficio inmediato.

Sirve al proyecto, en lugar de servirse de él.