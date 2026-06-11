La nueva regla para formar sucesores en la empresa familiar

El verdadero reto no es exigir más estudios, sino formar mejores criterios para tomar mejores decisiones

—Ninguno de nuestros hijos será director general o miembro del Consejo si no cuenta con una maestría en una universidad de primer nivel. —¿Y si ninguno lo logra? ¿Preferirías entonces que ninguno participe en la Alta Dirección? Este diálogo, que podría parecer hipotético, es más común de lo que se reconoce en los procesos de definición de reglas familiares y gobierno corporativo. Detrás de estas conversaciones se esconde una tensión de fondo: elevar el nivel de exigencia para proteger la empresa... o flexibilizarlo para preservar la participación de la familia. No es un tema menor. Es una decisión que, en muchos casos, termina definiendo el futuro del legado. Hoy, además, esta discusión ha adquirido una nueva dimensión. La formación de los sucesores ya no se limita a los grados académicos. Se ha convertido en algo más complejo y exigente: la capacidad real de generar valor en un entorno incierto, dinámico y profundamente competitivo.

Tres modelos de empresa familiar y su visión sobre la formación

Para entender el fondo del problema, es indispensable distinguir tres tipos de empresa familiar: 1. Empresas de empleo familiar En este modelo, el principio implícito es la inclusión: los miembros de la familia trabajan en la empresa por pertenencia. Aquí, la formación suele valorarse como un logro generacional. Muchos fundadores impulsan a sus hijos a estudiar lo que ellos no pudieron. Sin embargo, persiste una tensión: la educación formal frente a la experiencia real. Es común escuchar que “la universidad no enseña el negocio”. El reto hoy no es elegir entre experiencia o estudio, sino integrar ambos con intención estratégica. 2. Empresas de dirección familiar En este esquema, el enfoque cambia: no basta pertenecer, hay que estar preparado. Los puestos directivos comienzan a requerir formación académica, especialización e incluso experiencia externa. Este modelo profesionaliza, pero también introduce un riesgo: elevar tanto los requisitos que se excluya talento valioso dentro de la familia. Además, en el contexto actual, un título ya no garantiza liderazgo. Hoy se valoran habilidades como pensamiento crítico, adaptabilidad, inteligencia emocional y visión estratégica. 3. Empresas de propiedad familiar Este modelo representa una evolución más madura. La prioridad es clara: la empresa debe ser gestionada por quien esté mejor preparado, sea o no miembro de la familia. Aquí, la formación deja de ser un filtro de entrada y se convierte en una expectativa base. Los familiares compiten en igualdad de condiciones con ejecutivos externos. El foco ya no está en “quién es hijo de quién”, sino en “quién agrega valor”.

La educación hoy: más allá de los títulos

La formación de un sucesor ya no puede medirse únicamente por sus credenciales académicas. El contexto actual exige algo mucho más amplio: la capacidad de interpretar la realidad, adaptarse a ella y generar valor de manera consistente. Un sucesor preparado hoy no solo acumula conocimientos; desarrolla habilidades que le permiten evolucionar junto con la empresa y el entorno. Entre las más relevantes se encuentran: Experiencia internacional o exposición multicultural Vivencias fuera de la empresa familiar que amplíen su perspectiva Habilidades digitales y comprensión tecnológica del negocio Capacidad de aprendizaje continuo Inteligencia emocional para gestionar relaciones y conflictos familiares Pensamiento estratégico y visión de largo plazo Adaptabilidad y liderazgo situacional para responder a distintos contextos y equipos La educación dejó de ser un evento —un título— para convertirse en un proceso permanente. Hoy, más que saber, importa la capacidad de seguir aprendiendo, cuestionando y ajustando decisiones en función de la realidad. En este nuevo entorno, formar sucesores no es garantizar que estudien más, sino asegurar que estén preparados para enfrentar lo que aún no existe.

Educación y protocolo familiar: una decisión estratégica

El protocolo familiar sigue siendo el espacio clave para definir las reglas del juego. Pero hoy, más que imponer requisitos rígidos, debe responder preguntas como: ¿Qué tipo de líderes necesita nuestra empresa? ¿Cómo equilibramos excelencia con inclusión familiar? ¿Qué experiencias deben vivir los sucesores antes de integrarse? ¿Cómo fomentamos el aprendizaje continuo? Muchas familias han evolucionado hacia modelos donde: Se financia la formación, pero con criterios claros Se exige experiencia fuera de la empresa Se separa la propiedad del rol operativo Se privilegia la meritocracia por encima de la pertenencia

Capacitación: el eslabón olvidado