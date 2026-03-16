La profecía autocumplida en la empresa: cuando las creencias aceleran el fracaso o el crecimiento

La profecía autocumplida describe una situación en la que una creencia inicial correcta o no influye en el comportamiento de las personas de tal manera que termina provocando precisamente el resultado que se esperaba

Las crisis económicas suelen explicarse con factores externos: pandemias, inflación, inseguridad, cambios regulatorios o disrupciones tecnológicas. Sin embargo, muchas veces el verdadero detonador del deterioro empresarial no es únicamente el entorno, sino la forma en que los líderes interpretan ese entorno. En psicología y ciencias sociales existe un concepto que ayuda a comprender este fenómeno: la profecía autocumplida, también conocida como efecto Pigmalión.

La profecía autocumplida describe una situación en la que una creencia inicial correcta o no influye en el comportamiento de las personas de tal manera que termina provocando precisamente el resultado que se esperaba. Es decir, la expectativa genera conductas que materializan esa expectativa. En el ámbito organizacional, esto ocurre cuando las percepciones del liderazgo moldean decisiones estratégicas que terminan confirmando la visión inicial del problema.

El efecto Pigmalión fue ampliamente estudiado en psicología educativa. Investigaciones clásicas demostraron que cuando los profesores esperaban un alto desempeño de ciertos estudiantes, éstos tendían a mejorar su rendimiento. La expectativa positiva generaba mayor atención, más estímulos y mejores oportunidades de aprendizaje. Lo mismo sucede en las organizaciones: las expectativas de los líderes influyen en las decisiones que toman y en las conductas que promueven.

En contextos de incertidumbre, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19, estos procesos psicológicos se volvieron especialmente visibles. Ante la percepción de que la economía se paralizaría, muchas empresas reaccionaron de manera inmediata reduciendo gastos considerados “no esenciales”. Curiosamente, entre los primeros presupuestos en recortarse estuvieron ventas, marketing, desarrollo comercial, capacitación y consultoría estratégica.

Desde una lógica de supervivencia inmediata, la decisión parecía prudente: reducir costos para proteger liquidez. Sin embargo, en numerosos casos, este tipo de decisiones terminó debilitando la capacidad de las empresas para generar ingresos. Al cortar los recursos destinados a prospectar clientes, posicionar marca o mejorar procesos comerciales, las organizaciones limitaron su capacidad de reacción frente a la crisis. En otras palabras, la expectativa de caída económica llevó a decisiones que terminaron acelerando esa caída.

Aquí es donde la profecía autocumplida se vuelve evidente. Si una empresa asume que el mercado desaparecerá, reducirá su inversión comercial. Al reducir esa inversión, disminuirá su presencia en el mercado. Al disminuir su presencia, perderá clientes. Y finalmente, la caída de ventas confirmará la creencia inicial de que “el mercado se desplomó”.

Pero este fenómeno no ocurre en el vacío. Está reforzado por diversos sesgos cognitivos que afectan la toma de decisiones bajo presión.

Uno de los más relevantes es el sesgo de negatividad, que lleva a las personas a dar mayor peso a la información negativa que a la positiva. Durante una crisis, las noticias alarmantes dominan el entorno informativo, lo que amplifica la percepción de riesgo y puede generar decisiones defensivas exageradas.

Otro sesgo importante es el sesgo de confirmación. Cuando los directivos creen que el mercado colapsará, tienden a buscar y recordar únicamente la información que confirma esa creencia. Los datos que sugieren oportunidades o resiliencia del mercado suelen ser ignorados o minimizados.

También aparece el sesgo de disponibilidad, que ocurre cuando las decisiones se basan en los ejemplos más visibles o recientes. Durante la pandemia, los cierres de empresas y las noticias de recesión eran altamente visibles, lo que llevó a muchas organizaciones a asumir que el mismo destino sería inevitable para ellas.

A esto se suma el sesgo de aversión a la pérdida, ampliamente documentado por la economía conductual. Las personas tienden a preferir evitar pérdidas antes que obtener ganancias. En entornos de incertidumbre, esto puede traducirse en estrategias excesivamente conservadoras que paralizan la innovación o la expansión comercial.

Sin embargo, el efecto Pigmalión también puede operar en sentido positivo. Cuando los líderes creen que la organización puede adaptarse y encontrar oportunidades incluso en entornos adversos, tienden a mantener o incluso fortalecer áreas clave como ventas, marketing, desarrollo de productos y análisis estratégico. En estos casos, la expectativa de resiliencia genera acciones que efectivamente aumentan la probabilidad de supervivencia y crecimiento.

Durante la pandemia hubo ejemplos claros de este enfoque. Empresas que rediseñaron sus canales de venta hacia lo digital, que intensificaron su comunicación con clientes o que invirtieron en innovación lograron no solo sostener operaciones, sino también expandir su mercado. La diferencia no estuvo únicamente en los recursos disponibles, sino en la interpretación estratégica del contexto.

Esto no significa que las organizaciones deban ignorar los riesgos ni mantener gastos sin control. La disciplina financiera sigue siendo fundamental. Sin embargo, la clave está en distinguir entre recortes estratégicos y recortes reactivos. Los primeros responden a análisis estructurado; los segundos surgen del miedo o de percepciones amplificadas por sesgos cognitivos.

Las crisis revelan la calidad del pensamiento estratégico dentro de las organizaciones. Cuando las decisiones se toman exclusivamente desde la emoción o desde narrativas dominantes de pesimismo, el riesgo de activar profecías autocumplidas aumenta considerablemente.

Comprender estos mecanismos psicológicos permite mejorar la calidad de la toma de decisiones. Identificar sesgos, cuestionar narrativas dominantes y analizar datos de forma estructurada son prácticas que ayudan a evitar reacciones impulsivas que pueden comprometer el futuro de una organización.

Al final, las empresas no solo compiten en mercados, también compiten en interpretaciones de la realidad. Y en muchos casos, el mayor riesgo no es la crisis externa, sino las creencias internas que determinan cómo se responde a ella. Cuando esas creencias se convierten en decisiones estratégicas, pueden debilitar a la organización o fortalecerla frente a la adversidad.