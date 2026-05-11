$!La “Reina de la nieve” Mikaela Shiffrin: la victoria número 87 que batió un récord “eterno”

El esquí alpino de hoy no es solo pura adrenalina en la pista, sino también una gran industria seguida por millones de espectadores en todo el mundo. Los aficionados modernos convierten la visualización en un hobby interactivo, utilizando análisis y datos para realizar pronósticos más precisos. Para quienes siguen cada curva, el registro rápido en 1xBet Colombia ofrece acceso a estadísticas detalladas y a mercados de deportes de invierno, permitiendo poner en valor sus conocimientos sobre las favoritas. Este nivel de implicación de la audiencia subraya la magnitud del acontecimiento ocurrido en Åre, Suecia, donde Mikaela Shiffrin reescribió oficialmente la jerarquía del deporte mundial.

Crónica de la 87 victoria en Åre

El triunfo se produjo el 11 de marzo de 2023 en una pista que Mikaela considera especialmente significativa. Ese día ganó el slalom con un tiempo total de 1:41.77 tras dos mangas. Su principal rival, Wendy Holdener, terminó a 0,92 segundos, una diferencia considerable en competiciones de élite.

Este resultado permitió a Shiffrin superar al legendario esquiador sueco Ingemar Stenmark, cuyo récord de 86 victorias se mantenía desde 1989.

Mikaela Shiffrin demostró una estabilidad excepcional, acumulando al final de la temporada 2023 un impresionante palmarés de logros:

●88 victorias en etapas de la Copa del Mundo (incluida la final de temporada en Andorra).

●138 podios en distintas disciplinas (eslalon, gigante, supergigante y descenso).

●15 Globo de Cristal en disciplinas específicas (récord absoluto tanto en categoría femenina como masculina).

Estos registros la convirtieron en la esquiadora alpina más laureada de la historia, con un porcentaje medio de victorias en slalom que supera el 40% de todas sus participaciones en esta disciplina.