La tormenta también forma al líder

La vida no siempre es dulce, ni los negocios siempre prósperos; pero cada experiencia deja una enseñanza. Quien aprende de los días difíciles construye empresas más fuertes, familias más unidas y un liderazgo capaz de trascender generaciones

En el mundo empresarial existe una ilusión que seduce a muchos emprendedores: creer que el éxito consiste en evitar los problemas. Sin embargo, las empresas familiares que han logrado trascender generaciones nos enseñan exactamente lo contrario. Su grandeza no nació de tiempos fáciles, sino de la forma en que enfrentaron las crisis, las pérdidas, los desacuerdos y las decisiones difíciles. La vida, como los negocios, no siempre es dulce. Pero cada desafío encierra una lección que, bien aprendida, puede convertirse en una ventaja competitiva. No son las tormentas las que destruyen a las empresas; muchas veces es la incapacidad de aprender de ellas.

El bambú que parecía no crecer

Existe una historia muy conocida sobre el bambú japonés. Quien lo siembra debe regarlo y cuidarlo durante años sin ver resultados visibles. Durante ese tiempo parece que nada ocurre. Muchos se desesperan y abandonan el cultivo creyendo que el esfuerzo ha sido inútil. Pero bajo la tierra sucede algo extraordinario. Mientras nadie lo nota, el bambú desarrolla una compleja red de raíces que le permitirá sostener la altura que alcanzará después. Cuando finalmente brota, puede crecer varios metros en muy poco tiempo. La pregunta nunca fue por qué tardó tanto en crecer. La verdadera pregunta es: ¿cómo habría soportado esa altura si antes no hubiera fortalecido sus raíces? Las empresas familiares viven procesos muy similares. Las crisis, los desacuerdos entre generaciones, la pérdida de un cliente importante, una recesión económica o incluso una sucesión complicada pueden parecer retrocesos. Sin embargo, muchas veces son precisamente esos momentos los que fortalecen las raíces de la organización: la confianza, la disciplina, la resiliencia, el gobierno corporativo y la unidad familiar.

Los días difíciles también generan valor

Es natural celebrar los años de crecimiento. Lo difícil es agradecer los años que obligaron a cambiar. Sin embargo, si observamos la historia de las empresas familiares más longevas, descubriremos que casi todas tuvieron momentos en los que pensaron que no sobrevivirían. Algunas enfrentaron crisis económicas. Otras perdieron a su fundador. Algunas atravesaron conflictos familiares. Otras tuvieron que reinventar completamente su modelo de negocio. Pero todas compartían algo en común: decidieron aprender antes que lamentarse. Porque las crisis enseñan aquello que la comodidad nunca podrá enseñar. La abundancia puede hacer crecer el patrimonio. La dificultad hace crecer el carácter. Y el carácter es el activo intangible más importante de cualquier empresa familiar.

La empresa también educa a la familia