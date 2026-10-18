La ventaja competitiva del criterio

No confundas estar a la vanguardia con avanzar en la dirección correcta. Una empresa puede adoptar todas las tecnologías de moda y, aun así, alejarse de sus verdaderas prioridades

Durante años hemos asociado el progreso con la velocidad. Creemos que avanzar significa adoptar rápidamente lo nuevo, incorporar más herramientas, digitalizar más procesos y sumarnos antes que los demás a cada tendencia emergente. Pero la experiencia demuestra que muchas organizaciones no fracasan por falta de innovación. Fracasan por falta de criterio. Porque una cosa es reconocer una oportunidad y otra muy distinta convertirla en una prioridad.

El espejismo de la modernidad

Imaginemos a un agricultor preocupado porque sus vecinos han adquirido los tractores más modernos del mercado. Convencido de que quedarse atrás representa un riesgo, decide comprar el más sofisticado: sensores inteligentes, inteligencia artificial, monitoreo satelital y automatización avanzada. Sin embargo, sus tierras siguen careciendo de un sistema eficiente de riego, sus procesos continúan siendo deficientes y su personal no está preparado para aprovechar la nueva tecnología. El tractor es extraordinario. La decisión no. Su principal limitación nunca fue la maquinaria. Algo similar ocurre en muchas organizaciones. Se invierte en tecnología antes de resolver procesos. Se compran herramientas antes de definir objetivos. Se anuncian transformaciones antes de comprender qué problema se pretende resolver. La organización proyecta modernidad, pero sus obstáculos fundamentales permanecen intactos. Porque la tecnología no sustituye al criterio. La tecnología amplifica aquello que ya existe. Si se aplica sobre procesos sólidos, multiplica resultados. Si se aplica sobre procesos deficientes, multiplica errores.

Cuatro preguntas antes de convertir una tendencia en prioridad

1. ¿Qué problema queremos resolver? Toda decisión estratégica debería comenzar por aquí. No con la herramienta. No con la tendencia. No con la tecnología. Con el problema. Clientes insatisfechos, costos crecientes, decisiones lentas, desperdicios recurrentes, baja productividad o pérdida de competitividad son problemas concretos. Si el problema no está claramente definido, la solución probablemente tampoco lo estará. Las organizaciones exitosas no empiezan preguntando qué tecnología van a adoptar. Empiezan preguntando qué necesitan mejorar. 2. ¿Qué valor esperamos generar? La novedad genera entusiasmo. El valor genera resultados. Toda iniciativa debe ser capaz de explicar qué beneficio aportará al negocio. Más ingresos. Menores costos. Mejor experiencia para el cliente. Mayor capacidad de análisis. Reducción de riesgos. Mayor velocidad de respuesta. No se trata de implementar herramientas. Se trata de generar valor. Porque una innovación que nadie utiliza, nadie mide o nadie aprovecha termina siendo únicamente un gasto sofisticado. 3. ¿Estamos preparados para aprovecharla? Una buena solución implementada en el momento equivocado puede convertirse en una mala inversión. Antes de incorporar una nueva tecnología conviene evaluar la calidad de los datos, las capacidades del equipo, la madurez de los procesos y la disposición de las personas para cambiar. Muchas organizaciones quieren inteligencia artificial. Lo que realmente necesitan primero es información confiable, disciplina operativa y liderazgo alineado. La preparación rara vez es tan visible como la innovación. Pero suele ser mucho más determinante para el éxito. 4. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir? Toda innovación implica incertidumbre. La pregunta no es cómo eliminar el riesgo. La pregunta es cómo comprenderlo y administrarlo inteligentemente. Privacidad de datos, ciberseguridad, dependencia tecnológica, costos ocultos, errores de implementación o resistencia al cambio son factores que deben analizarse antes de tomar una decisión. La buena gobernanza no consiste en evitar riesgos. Consiste en tomar riesgos conscientes.

Innovar también significa saber decir no