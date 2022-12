$!¿Las bicicletas eléctricas son buenas opciones de regalo esta navidad?

Características de las bicicletas eléctricas

¿Cuándo es conveniente comprar una bicicleta eléctrica?

Las siguientes son razones de peso para adquirir bicicletas eléctricas para todos en casa:

Tus trayectos generalmente son cortos: si usas un auto o estás pensando adquirir uno, pero casi siempre te mueves en un radio de no más de 40 kilómetros de tu hogar, puede que una bicicleta eléctrica sea una opción mucho más económica, ya que no tienes que pagar gasolina, tenencia, seguro, etc.

Si hay adultos mayores en casa que siguen teniendo un estilo de vida activo, con una bicicleta eléctrica puedes regalarles mucha mejor movilidad y confianza para que realicen sus actividades diarias. Lo mismo ocurre con jóvenes y adolescentes que van a la escuela cera.

Gastas más de $1000 mensuales en transporte público: haciendo el esfuerzo de invertir un poco más durante seis meses o año, podrías pagar una bicicleta eléctrica de muy buena calidad que te ofrecerá un transporte más cómodo y autónomo por muchos años. Prácticamente, es una inversión que se paga sola.

El costo de una bicicleta eléctrica puede variar entre los $12,000 MXN y los $30,000 MXN, y son mucho más económicas que una motocicleta en términos de mantenimiento.

Te importa el medio ambiente: las bicicletas eléctricas generalmente funcionan con una batería de litio de alta potencia, por lo que, a diferencia del resto de los transportes motorizados a gasolina, no generan emisiones de carbono.