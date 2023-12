‘La mayor recompensa por el trabajo de un hombre no es lo que obtiene por él, sino en lo que se convierte’.

La cultura de una compañía es su esencia, su identidad. En ella se reflejan los valores en que está sustentada la organización

Cuando una empresa logra generar confianza en sus colaboradores, clientes, proveedores y en toda su cadena de valor, no es un hecho casual. Lograr que los valores con los que una organización se identifica trasciendan hacia sus stakeholders es una cuestión de constancia y convicción. La siguiente fábula nos ayudará a entender mejor esta idea:

Había una vez un cordero que era consentido por los dueños de una granja. Siempre tenía comida especial para él y recibía grandes atenciones. A pesar de su ventajosa situación, el cordero era sumamente envidioso con el resto de los animales. En cuanto les colocaban comida, el cordero corría para comer lo más posible. Ante la situación, la oveja mayor habló con el cordero y le dijo: “Tú que tienes tantos privilegios no deberías comportarte así con tus amigos”. El cordero fue arrogante y con indiferencia respondió: “Únicamente me importa que yo pueda tener lo mejor de todas las cosas”. La oveja mayor llamó entonces a todos los animales, quienes acordaron expulsar al envidioso de la granja. El cordero encontró un nuevo establo, pero tuvo que resignarse a ser un animal más.

Las organizaciones que no toman en cuenta a su comunidad son como el cordero envidioso, no tienen la capacidad de ver más allá de su propio beneficio y, a largo plazo, esto puede costarles aquello que han obtenido. El capitalismo consciente es una filosofía de negocios propuesta por Raj Sisodia y John Mackey cuya propuesta se basa en que una organización no basa su éxito en el beneficio económico, sino en la trascendencia de su trabajo en la comunidad que lo rodea, es decir, en producir bienestar para cada uno de los integrantes de la cadena de valor. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos elementales de una de las bases de esta propuesta: el establecimiento de una cultura consciente.